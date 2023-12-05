Manchester United Blacklist Sejumlah Media Inggris Gara-Gara Isu Erik ten Hag Tak Lagi Dipercaya Pemain

MANCHESTER - Manchester United melakukan blacklist terhadap sejumlah media Inggris gara-gara isu Erik ten Hag tak lagi dipercaya pemain. Sebab, berita semacam itu dianggap bisa mengganggu dan memecah ruang ganti.

Sebelumnya, ramai media-media Inggris memberitakan situasi ruang ganti Man United. Dikabarkan ten Hag kehilangan separuh kepercayaan pemain menyusul rentetan hasil buruk di putaran pertama musim ini.

Man United masih lesu, tertahan di peringkat ketujuh klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan perolehan 24 poin dari 17 laga. Tak sampai di situ, Setan Merah juga terdampar di dasar klasemen Grup A pada Liga Champions 2023-2024, dengan hanya mengoleksi empat poin dari lima laga.

Dikabarkan para pemain tak senang dengan sesi latihan ekstra keras yang disajikan ten Hag. Para pemain Man United selalu diharuskan banyak berlari dalam porsi latihan berat yang disajikan pria asal Belanda itu.

Marcus Rashford dan kolega tidak paham mengapa para punggawa Manchester Merah selalu disuruh berlari, berlari, dan berlari di setiap sesi latihan. Para pemain tersebut menganggap hal itu menjadi penyebab utama badai cedera yang melanda sejak awal musim.

Terkait pemberitaan tersebut, pihak Man United pun geram. Mereka merilis pernyataan resmi akan mem-blacklist media-media yang memberitakan hal tersebut tanpa mengonfirmasi ke pihak klub.

“Hal ini terjadi bukan karena menerbitkan cerita yang tidak kami sukai, namun karena melakukannya tanpa terlebih dahulu menghubungi kami untuk memberi kami kesempatan berkomentar, menantang, atau mengontekstualisasikan,” tulis keterangan resmi klub dikutip dari Instagram jurnalis Fabrizio Romano, @fabriziorom, Selasa (5/12/2023).

MNC Portal Indonesia (MPI) mencatat memang banyak media-media Inggris yang memberitakan kabar tersebut. Daily Mail, Sky Sports, Mirror, hingga media lokal seperti Manchester Evening News juga menyajikan artikel serupa.