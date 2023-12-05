Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadwal Liga Inggris 2023-2024 Pekan Ke-15: Ada Klub Justin Hubner hingga Manchester United vs Chelsea!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |12:17 WIB
Jadwal Liga Inggris 2023-2024 Pekan Ke-15: Ada Klub Justin Hubner hingga Manchester United vs Chelsea!
Duel Manchester United vs Chelsea akan tersaji di Liga Inggris 2023-2024 pekan ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL Liga Inggris 2023-2024 pekan ke-15 akan diulas Okezone. Sebanyak 10 pertandingan seru pada pekan ke-15 Liga Inggris musim ini bakal berlangsung tengah pekan ini mulai Rabu 6 Desember 2023 dini hari WIB hingga Jumat 9 Desember 2023 dini hari WIB.

Liga Inggris 2023-2024 pekan ke-15 dibuka dengan duel Wolverhampton Wanderers vs Burnley di Stadion Molineux pada Rabu, 6 Desember 2023 pukul 02.30 WIB. Laga ini jadi momen bagi calon pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, untuk debut di Liga Inggris.

Justin Hubner

Pekan sebelumnya, Justin Hubner masuk ke skuad Wolverhampton Wanderers saat kalah dari Arsenal dengan skor 1-2. Meskipun, bek 20 tahun itu tidak dimainkan pada laga tersebut. Kini, dia berpeluang dimainkan oleh Gary O'Neil pada laga kontra Burnley.

Terlebih, performanya sedang nanjak hingga mencetak satu gol ketika Wolves U-21 mengalahkan Leicester City U-21 dengan skor 3-1, Selasa (5/12/2023) dini hari WIB. Namun, belum diketahui apakah Justin Hubner akan kembali masuk skuad Wolves senior atau tidak.

Menurut Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, Justin Hubner akan tiba di Indonesia pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023 untuk melanjutkan proses naturalisasi. Bek 20 tahun itu akan segera mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI).

Terlepas dari hal itu, usai laga Wolverhampton Wanderers vs Burnley, ada duel Luton Town vs Arsenal pada hari yang sama pukul 03.15 WIB. Arsenal yang sukses meraih kemenangan atas Brentford di laga terakhir, diunggulkan akan mengalahkan Luton.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657213/robi-syianturi-lelang-jersey-emas-sea-games-2025-untuk-korban-bencana-di-sumatera-rpd.webp
Robi Syianturi Lelang Jersey Emas SEA Games 2025 untuk Korban Bencana di Sumatera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/nurisa_dian_ashrifah.jpg
Dramatis hingga Anak Panah Terakhir! Tim Compound Putri Indonesia Sabet Emas ke-74 SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement