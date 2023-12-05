Jadwal Liga Inggris 2023-2024 Pekan Ke-15: Ada Klub Justin Hubner hingga Manchester United vs Chelsea!

JADWAL Liga Inggris 2023-2024 pekan ke-15 akan diulas Okezone. Sebanyak 10 pertandingan seru pada pekan ke-15 Liga Inggris musim ini bakal berlangsung tengah pekan ini mulai Rabu 6 Desember 2023 dini hari WIB hingga Jumat 9 Desember 2023 dini hari WIB.

Liga Inggris 2023-2024 pekan ke-15 dibuka dengan duel Wolverhampton Wanderers vs Burnley di Stadion Molineux pada Rabu, 6 Desember 2023 pukul 02.30 WIB. Laga ini jadi momen bagi calon pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, untuk debut di Liga Inggris.

Pekan sebelumnya, Justin Hubner masuk ke skuad Wolverhampton Wanderers saat kalah dari Arsenal dengan skor 1-2. Meskipun, bek 20 tahun itu tidak dimainkan pada laga tersebut. Kini, dia berpeluang dimainkan oleh Gary O'Neil pada laga kontra Burnley.

Terlebih, performanya sedang nanjak hingga mencetak satu gol ketika Wolves U-21 mengalahkan Leicester City U-21 dengan skor 3-1, Selasa (5/12/2023) dini hari WIB. Namun, belum diketahui apakah Justin Hubner akan kembali masuk skuad Wolves senior atau tidak.

Menurut Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, Justin Hubner akan tiba di Indonesia pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023 untuk melanjutkan proses naturalisasi. Bek 20 tahun itu akan segera mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI).

Terlepas dari hal itu, usai laga Wolverhampton Wanderers vs Burnley, ada duel Luton Town vs Arsenal pada hari yang sama pukul 03.15 WIB. Arsenal yang sukses meraih kemenangan atas Brentford di laga terakhir, diunggulkan akan mengalahkan Luton.