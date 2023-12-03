Gabung Grup Neraka, Italia dan Spanyol Rontok Lebih Awal di Piala Eropa 2024?

Timnas Italia, Spanyol dan Kroasia tergabung di Grup B pada ajang Piala Eropa 2024 (Foto: FIFA)

UNDIAN fase grup Piala Dunia 2024 rampung dilakukan dini hari tadi. Hasilnya, Grup B menjadi salah satu grup neraka dengan berisikan tim-tim kuat pada ajang kali ini.

Tiga tim kuat bakal saling sikut di Grup B untuk memastikan diri lolos ke fase berikutnya. Ketiga tim tersebut adalah Spanyol, Kroasia dan Italia. Sementara satu tim lain yang berada di Grup B adalah Albania.

Undian fase grup Piala Eropa 2024 dilakukan di Hamburg, Jerman pada Minggu (3/12/2023) dini hari WIB. Selain Grup B, persaingan ketat juga diprediksi bakal terjadi di Grup D yang berisikan Belanda, Prancis, Austria dan satu tim pemenang jalur playoff antara Wales, Finlandia Polandia atau Estonia.

Kembali ke persaingan di Grup B, Italia dan Spanyol yang bakal saling sikut sejak fase grup membuat kedua tim diragukan untuk melangkah jauh pada Piala Eropa edisi kali ini.

Babak 16 besar bisa jadi bakal menjadi pencapaian maksimal dari tim-tim penghuni grup neraka. Salah satu faktor utamanya tentu tekanan hebat di awal fase grup yang bakal berdampak pada mental serta fisik para pemain.

Ambil contoh pada Piala Eropa 2020 lalu saat Prancis, Jerman dan Portugal tergabung di satu grup yang sama. Ketiganya berhasil memastikan diri ke babak berikutnya setelah bersaing sengit di fase grup.