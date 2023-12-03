Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gabung Grup Neraka, Italia dan Spanyol Rontok Lebih Awal di Piala Eropa 2024?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |05:44 WIB
Gabung Grup Neraka, Italia dan Spanyol Rontok Lebih Awal di Piala Eropa 2024?
Timnas Italia, Spanyol dan Kroasia tergabung di Grup B pada ajang Piala Eropa 2024 (Foto: FIFA)
A
A
A

UNDIAN fase grup Piala Dunia 2024 rampung dilakukan dini hari tadi. Hasilnya, Grup B menjadi salah satu grup neraka dengan berisikan tim-tim kuat pada ajang kali ini.

Tiga tim kuat bakal saling sikut di Grup B untuk memastikan diri lolos ke fase berikutnya. Ketiga tim tersebut adalah Spanyol, Kroasia dan Italia. Sementara satu tim lain yang berada di Grup B adalah Albania.

Undian fase grup Piala Eropa 2024 dilakukan di Hamburg, Jerman pada Minggu (3/12/2023) dini hari WIB. Selain Grup B, persaingan ketat juga diprediksi bakal terjadi di Grup D yang berisikan Belanda, Prancis, Austria dan satu tim pemenang jalur playoff antara Wales, Finlandia Polandia atau Estonia.

Kembali ke persaingan di Grup B, Italia dan Spanyol yang bakal saling sikut sejak fase grup membuat kedua tim diragukan untuk melangkah jauh pada Piala Eropa edisi kali ini.

Babak 16 besar bisa jadi bakal menjadi pencapaian maksimal dari tim-tim penghuni grup neraka. Salah satu faktor utamanya tentu tekanan hebat di awal fase grup yang bakal berdampak pada mental serta fisik para pemain.

Ambil contoh pada Piala Eropa 2020 lalu saat Prancis, Jerman dan Portugal tergabung di satu grup yang sama. Ketiganya berhasil memastikan diri ke babak berikutnya setelah bersaing sengit di fase grup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/12/3038251/nobar_piala_eropa_2024-ta0K_large.jpg
Seru! MVN Gelar Nobar Piala Eropa 2024 di Summarecon Mall Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/51/3023673/prediksi-skor-denmark-vs-inggris-di-piala-eropa-2024-the-three-lions-mengaum-keras-tfc7brdEZM.jpg
Prediksi Skor Denmark vs Inggris di Piala Eropa 2024: The Three Lions Mengaum Keras?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/51/3005962/para-pemain-inter-milan-siap-gendong-timnas-italia-di-uefa-euro-2024-52mnWzMye4.jpg
Para Pemain Inter Milan Siap Gendong Timnas Italia di UEFA Euro 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/51/3005667/5-negara-peserta-euro-2024-yang-ranking-fifa-nya-paling-dekat-dengan-timnas-indonesia-nomor-1-pernah-bantai-thailand-8-0-8Pd1ffLvwT.jpg
5 Negara Peserta Euro 2024 yang Ranking FIFA-nya Paling Dekat dengan Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Bantai Thailand 8-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655927/profil-masniari-wolf-ratu-renang-indonesia-berdarah-batakjerman-juara-3-edisi-sea-games-beruntun-zty.webp
Profil Masniari Wolf, Ratu Renang Indonesia Berdarah Batak-Jerman Juara 3 Edisi SEA Games Beruntun!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/05/shin_tae_yong_resmi_menjadi_pelatih_ulsan_hd.jpg
Komentar Mengejutkan Shin Tae-yong soal Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement