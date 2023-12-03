Hasil Drawing Piala Eropa 2024: Timnas Italia dan Spanyol Masuk Grup Neraka

HASIL drawing Piala Eropa 2024 telah diketahui usai pengundian dilakukan di Hamburg, Jerman pada Minggu (3/12/2023) dini hari WIB. Dari hasil drawing tersebut, terlihat Grup B dan Grup D menjadi grup neraka di ajang Piala Eropa 2024.

Seperti yang diketahui Piala Eropa 2024 merupakan edisi ke-17 dari ajang tersebut. Jerman pun terpilih menjadi tuan rumah usai memenangkan voting atas Turki.

Bagi Jerman, ini menjadi kedua kalinya mereka berstatus sebagai tuan rumah Piala Eropa. Momen pertama tersebut tercipta di Piala Eropa 1988., di mana pada saat itu Jerman masih Jerman Barat.

Menarik tentunya melihat siapa pemenang di edisi Piala Eropa 2024. Satu hal yang pasti, 24 tim akan berusaha keras untuk bersinar dan menjadi juara di ajang tersebut.

Sebelum mengetahui siapa juaranya, persaingan yang ketat dipastikan akan tersaji sejak fase grup. Sebab persaingan yang merata terlihat di enam grup Piala Eropa 2024.

Grup neraka pun tampaknya layak disematkan ke Grup B dan Grup D. Sebab di Grup B ada Timnas Spanyol, Kroasia, hingga Italia. Mungkin hanya Albania yang kalah saing di Grup B