HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kawinkan Gelar Piala Dunia U-17 2023 dengan Piala Eropa U-17, Timnas Jerman U-17 Cetak Sejarah

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |22:11 WIB
Timnas Jerman U-17 juara Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)
SOLO – Tim Nasional (Timnas) Jerman U-17 mencetak sejarah baru usai meraih gelar Piala Dunia U-17 2023. Sebab untuk pertama kalinya mereka mampu mengawinkan gelar Piala Dunia U-17 dengan Piala Eropa U-17 2023.

Hidangan dramatis tersaji di final Piala Dunia U-17 2023. Jerman U-17 dan Prancis U-17 saling berbalas gol pada laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (2/12/2023).

Waktu normal laga ini berakhir dengan skor dramatis 2-2. Gol Jerman U-17 tercipta lewat penalti Paris Brunner (29’) dan tembakan Noah Darvich (51’), Prancis U-17 menyamakan kedudukan lewat gol Saimon Bouabre (53’) dan Mathys Amougou (85’).

Anak asuh Christian Wuck kemudian berhasil memenangi adu penalti dengan skor 4-3. Dengan begini, Jerman U-17 berhasil merengkuh gelar Piala Dunia U-17 untuk kali pertama sepanjang sejarah.

Tak sampai di situ, Jerman U-17 juga berhasil mengawinkan gelar Piala Dunia U-17 2023 dengan Piala Eropa U-17 2023, yang berarti mereka mampu meraih double winner. Sebelum turnamen di Indonesia, Jerman U-17 lebih dulu menyabet gelar Piala Eropa U-17 2023.

Timnas Jerman U-17

Menariknya, lawan yang dihadapi Jerman U-17 pada final Piala Eropa U-17 juga merupakan Prancis U-17. Berlangsung di Hidegkuti Nandor Stadium, Budapest pada 3 Juni 2023 silam, laga tersebut juga dimenangi Jerman U-17 lewat babak adu penalti.

Kala itu, kedua kesebelasan bermain imbang tanpa gol di waktu normal. Kemudian Max Moerstedt dan kolega menang adu penalti dengan skor 5-4.

