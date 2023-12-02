Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Fakta Timnas Jerman U-17 Juara Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Deja Vu Piala Eropa U-17 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |21:46 WIB
5 Fakta Timnas Jerman U-17 Juara Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Deja Vu Piala Eropa U-17 2023
Paris Brunner, bintang Timnas Jerman U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FIFA)
A
A
A

SEBANYAK lima fakta Timnas Jerman U-17 juara Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah deja vu di partai final Piala Eropa U-17 2023.

Piala Dunia U-17 2023 resmi rampung pada Sabtu (2/12/2023) malam WIB. Laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo tersebut berakhir imbang 2-2 di waktu normal.

Timnas Jerman U-17

Namun, Timnas Jerman U-17 sukses keluar sebagai pemenangnya lewat adu penalti. Setidaknya, ada lima fakta di balik keberhasilan Timnas Jerman U-17 menjadi juara Piala Dunia U-17 2023.

Berikut 5 Fakta Timnas Jerman U-17 Juara Piala Dunia U-17 2023

5. Sempat Terkejar Setelah Unggul 2-0

Timnas Jerman U-17

Timnas Jerman U-17 mengawali permainan dengan baik. Mereka menguasai babak pertama namun hanya bisa unggul 1-0 berkat gol penalti Paris Brunner pada menit ke-29.

Jerman menggandakan keunggulan melalui Noah Darvich pada menit ke-51. Namun, Prancis sukses mengejar lewat gol-gol Saimon Bouabre (53’) dan Mathis Amougou (85’).

4. Main dengan 10 Orang di Akhir Laga

Timnas Jerman U-17

Salah satu faktor besar kebangkitan Prancis adalah kartu merah yang diberikan untuk salah satu pemain Jerman. Winners Osawe dikartu merah pada menit ke-69 karena mendapatkan kartu kuning keduanya.

Jermann mengalami kesulitan ketika mereka masih unggul 2-1. Pada akhirnya, Prancis sukses menyeimbangkan skor melalui Amougou di menit ke-85.

Halaman:
1 2 3
      
