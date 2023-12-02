5 Fakta Timnas Jerman U-17 Juara Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Deja Vu Piala Eropa U-17 2023

Paris Brunner, bintang Timnas Jerman U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FIFA)

SEBANYAK lima fakta Timnas Jerman U-17 juara Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah deja vu di partai final Piala Eropa U-17 2023.

Piala Dunia U-17 2023 resmi rampung pada Sabtu (2/12/2023) malam WIB. Laga yang digelar di Stadion Manahan, Solo tersebut berakhir imbang 2-2 di waktu normal.

Namun, Timnas Jerman U-17 sukses keluar sebagai pemenangnya lewat adu penalti. Setidaknya, ada lima fakta di balik keberhasilan Timnas Jerman U-17 menjadi juara Piala Dunia U-17 2023.

Berikut 5 Fakta Timnas Jerman U-17 Juara Piala Dunia U-17 2023

5. Sempat Terkejar Setelah Unggul 2-0





Timnas Jerman U-17 mengawali permainan dengan baik. Mereka menguasai babak pertama namun hanya bisa unggul 1-0 berkat gol penalti Paris Brunner pada menit ke-29.

Jerman menggandakan keunggulan melalui Noah Darvich pada menit ke-51. Namun, Prancis sukses mengejar lewat gol-gol Saimon Bouabre (53’) dan Mathis Amougou (85’).

4. Main dengan 10 Orang di Akhir Laga





Salah satu faktor besar kebangkitan Prancis adalah kartu merah yang diberikan untuk salah satu pemain Jerman. Winners Osawe dikartu merah pada menit ke-69 karena mendapatkan kartu kuning keduanya.

Jermann mengalami kesulitan ketika mereka masih unggul 2-1. Pada akhirnya, Prancis sukses menyeimbangkan skor melalui Amougou di menit ke-85.