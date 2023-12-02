Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Final Piala Dunia U-17 2023: 10 Pemain Timnas Jerman U-17 Kalahkan Timnas Prancis U-17 Berkat Adu Penalti!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |21:21 WIB
Hasil Final Piala Dunia U-17 2023: 10 Pemain Timnas Jerman U-17 Kalahkan Timnas Prancis U-17 Berkat Adu Penalti!
Timnas Jerman U-17 menang adu penalti atas Prancis U-17 di final Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/dfb_junioren)
HASIL Timnas Jerman U-17 vs Timnas Prancis U-17 di final Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu (2/12/2023) malam WIB berakhir dengan skor 2-2 pada waktu normal.

Der Panzer -- julukan Jerman -- sempat unggul dua gol melalui Paris Brunner (29') dan Noah Darvich (51'). Namun, mereka harus bermain 10 orang sejak menit ke-70 karena Winners Osawe dikartu merah dan Prancis pun sukses menyamakan kedudukan melalui Saimon Bouabre (53') dan Mathis Amougou (85').

Timnas Jerman U-17

Dalam sesi adu penalti, Timnas Jerman U-17 sukses menang dengan skor 4-3. Jerman pun membawa pulang trofi Piala Dunia U-17 untuk pertama kalinya.

Jalannya Pertandingan

Timnas Jerman U-17 sudah membuka skor ketika laga baru berjalan tiga menit. Paris Brunner sukses mencetak gol melalui tendangan volinya, namun dianulir wasit karena ada offside dalam pembangunan serangan tersebut.

Jerman mendominasi dalam hal penguasaan bola dan penciptaan peluang. Namun, skor 0-0 masih belum berubah hingga menit ke-20

Pada menit ke-24, ada kemungkinan penalti untuk Jerman. Wasit melihat ulang melalui VAR dan memberikan penalti kepada Jerman.

Paris Brunner maju sebagai eksekutor pada menit ke-29. Dia sukses menyelesaikan tugasnya, Jerman unggul 1-0 atas Prancis.

Prancis terus mencoba untuk menyamakan skor. Namun, Jerman sukses mempertahankan keunggulan 1-0 hingga jeda turun minum.

Hanya enam menit setelah laga dimainkan lagi, Jerman sukses menggandakan skor. Kali ini, Noah Darvich sukses menyelesaikan umpan dari Max Moerstedt.

Pada menit ke-53, Prancis akhirnya berhasil mengejar. Saimon Nadella Bouabre sukses mencetak gol, namun Prancis masih tertinggal 1-2.

Ketika berada di atas angin, Jerman malah kehilangan salah satu pemainnya. Winners Osawe menerima kartu kuning keduanya dan Jerman harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-70.

