HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kemenpora Pastikan Jumlah Penonton Piala Dunia U-17 2023 Melebihi Target FIFA

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |18:51 WIB
Kemenpora Pastikan Jumlah Penonton Piala Dunia U-17 2023 Melebihi Target FIFA
Piala Dunia U-17 2023 sukses digelar di Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

TENAGA Ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Bidang Diaspora dan Kepemudaan Hamdan Hamedan menyebut bahwa jumlah penonton Piala Dunia U-17 2023 sukses melebihi target dari FIFA. Piala Dunia U-17 2023 akan ditutup pada Sabtu (2/12/2023) malam ini WIB.

Hamdan menyebut bahwa animo publik terhadap Piala Dunia U-17 2023 begitu besar di Indonesia. Meskipun hanya dengan persiapan empat atau lima bulan, Indonesia menggelar Piala Dunia U-17 2023 secara sukses.

Piala Dunia U-17 2023

"Piala Dunia U-17 perdana buat kita, diselenggarakan dalam tempo empat atau lima bulan ketika kita mendapatkan pengumuman resmi. Tapi kita lihat animo publik begitu tertarik sekali untuk hadir di pagelaran Piala Dunia U-17 ini," kata Hamdan, sebagaimana keterangan yang diterima Okezone.

Hamdan menyebut bahwa kehadiran penonton di empat stadion yakni Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), Manahan (Solo), Si Jalak Harupat (Bandung), dan Jakarta International Stadium (JIS) diklaim sudah melampaui target FIFA.

"Infomasi terakhir itu sudah melebihi 500 ribu penonton hadir di seluruh pertandingan," ujar Hamdan.

