Usai Piala Dunia U-17 2023 Berakhir, Bima Sakti Berharap Welber Jardim dan Amar Brkic Perkuat Timnas Indonesia U-19

JAKARTA - Gelaran Piala Dunia U-17 2023 memang telah berakhir, namun pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti masih memikirkan nasib anak buahnya usai gelaran tersebut. Seperti halnya Welber Jardim dan Amar Brkic, Bima sakti mendorong kedua pemainnya itu untuk naik membela Timnas Indonesia U-19.

Sebagaimana diketahui, Welber saat ini membela tim asal Brasil, Sao Paulo. Sementara itu, Amar sedang meniti karier di tim asal Jerman, TSG 1899 Hoffenheim U-17.

Meski berkarier di luar negeri, Bima Sakti berharap Welber dan Amar bisa tetap membela Timnas Indonesia. Karena itua ia menyarankan Welber dan Amar masuk dalam proyeksi untuk Timnas Indonesia U-19.

Selain itu, Bima Sakti juga menilai ada sejumlah pemain Timnas Indonesia U-17 yang bisa diproyeksikan bermain di Timnas Indonesia U-19.

"Ya, kemungkinan besar akan naik (ke Timnas Indonesia U-19) dan mungkin akan nambah lagi," kata Bima Sakti di Jakarta, Minggu (3/12/2023).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan Chow Damanik juga bisa berpeluang memperkuat Timnas Indonesia U-17. Hal itu jika pemain tersebut sudah merampungkan proses naturalisasinya.