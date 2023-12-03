Pesan Bima Sakti kepada Klub Liga 1: Beri Kesempatan Pemain Timnas Indonesia U-17 Menit Bermain

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Bima Sakti ikut senang beberapa klub Liga 1 sudah memberikan kepercayaan untuk para penggawa Timnas Indonesia U-17. Namun, ia berharap tak hanya sekadar direkrut, tetapi pemain Timnas Indonesia U-17 itu juga harus dijanjikan menit bermain yang banyak.

Saat ini beberapa pemain Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- sudah ada yang bergabung dengan klub di Liga 1. Pemain-pemain itu di antaranya Arkhan Kaka Putra Purwanto (Persis Solo), Muhammad Kafiatur Rizky (Borneo FC) M Riski Afrisal (Madura United).

Melihat hal tersebut, Bima Sakti berharap besar klub-klub Liga 1 iitu bisa memberikan para pemain Timnas Indonesia U-17 menit bermain. Sebab ia merasa pemain muda memang sangat butuh menit bermain.

Dengan mendapatkan menit bermain, maka para pemain jebolan Garuda Asia bisa mengasah kemampuan yang dimiliki mereka sehingga semakin tajam.

"Saya berharap mereka ada kesempatan main dan semoga bisa dapat menit bermain sehingga mereka punya pengalaman," kata Bima Sakti di Jakarta, Minggu (3/12/2023).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan para pemain Timnas Indonesia U-17 bakal mendapatkan ilmu dan pengalaman berharga jika bergabung dengan tim di kasta teratas di sepakbola Tanah Air. Sebab, mereka akan berlatih dengan pemain-pemain berkualitas dan syarat pengalaman.