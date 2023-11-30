Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Beber Faktor Penyebab Timnas Indonesia U-17 Gagal Melaju Jauh di Piala Dunia U-17 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |22:40 WIB
Indra Sjafri Beber Faktor Penyebab Timnas Indonesia U-17 Gagal Melaju Jauh di Piala Dunia U-17 2023
Timnas Indonesia U-17 gagal melaju ke fase gugur Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Doc. LOC WCU17/NFL)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Teknik PSSI, Indra Sjafri, menjelaskan faktor kegagalan Timnas Indonesia U-17 melaju ke babak gugur Piala Dunia U-17 2023. Menurutnya, permasalahan terletak pada minimnya kompetisi usia muda.

Misi ekstra sulit telah dilaksanakan Timnas Indonesia U-17. Namun skuad Garuda Asia terbilang gagal menuntaskan misi sulit tersebut.

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 (Foto: Doc. LOC WCU17/NFL)

Betapa tidak, Timnas Indonesia U-17 berada di grup sulit bersama Timnas Ekuador U-17, Timnas Panama U-17, dan Timnas Maroko U-17. Hasilnya, Timnas Indonesia U-17 gagal melaju ke babak 16 besar via peringkat tiga terbaik.

Anak asuh Bima Sakti harus puas finis tanpa kemenangan, menghuni peringkat ketiga Grup A dengan perolehan akhir dua poin dari dua laga. Kini, pemain Timnas Indonesia U-17 telah dibubarkan ke klub masing-masing.

Indra kemudian membeberkan opininya mengenai kegagalan Timnas Indonesia U-17 bicara banyak di Piala Dunia U-17 2023. Minimnya kompetisi usia muda dinilai menjadi faktor utama.

“Tapi memang menata anak-anak seusia 17 tahun itu enggak gampang, mereka itu memang betul-betul labil sekali,” kata Indra dikutip Podcast Youtube Helmy Yahya Bicara, Kamis (30/11/2023).

“Ya kebersamaan tidak lama, apalagi mereka enggak tertempa dengan kompetisi seperti negara-lain lain, mereka (peserta Piala Dunia U-17 2023 lain) tampil di sini kan memang tertempa dengan kompetisi yang baik,” imbuh pri asal Batangkapas itu.

Dengan adanya kompetisi usia muda, maka para pemain akan ditempa di klub, bukan pemusatan latihan (TC) kilat. Menurut Indra, pembinaan pemain Timnas Indonesia U-17 idealnya dilakukan di klub.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655303/hasil-sea-games-2025-dewi-laila-bersinar-cabor-menembak-sumbang-dua-emas-untuk-indonesia-jqg.webp
Hasil SEA Games 2025: Dewi Laila Bersinar, Cabor Menembak Sumbang Dua Emas untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/ivar_jenner_5_bekerja_keras_saat_timnas_indonesi.jpg
Pengamat Soroti Kegagalan Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025, Bawa-Bawa Pemain Naturalisasi hingga Zainudin Amali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement