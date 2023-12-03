Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arsenal dan Chelsea Gigit Jari, Pelatih Brentford Ogah Lepas Ivan Toney

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |15:03 WIB
Arsenal dan Chelsea Gigit Jari, Pelatih Brentford Ogah Lepas Ivan Toney
Sempat dikaitkan dengan Chelsea hingga Arsenal, Ivan Toney kemungkinan besar bertahan di Brentford (Foto: Reuters)
BRENTFORD – Pelatih Brentford, Thomas Frank, membuat Arsenal dan Chelsea harus gigit jari. Pasalnya, Frank, enggan melepas striker anyarnya, Ivan Toney, yang dirumorkan masuk dalam radar dua klub asal London tersebut.

Belakangan beredar rumor yang melaporkan kalau Toney masuk dalam radar Arsenal dan Chelsea. Padahal kita tahu, striker berusia 27 tahun itu harus menepi selama delapan bulan karena mendapat larangan bermain dari FA karena melakukan perjudian.

Akan tetapi, Toney merupakan bomber anyar dari Brentford di musim lalu. Striker asal Inggris itu mengemas 21 gol dari 35 penampilannya bersama The Bees -julukan Brentford- di seluruh kompetisi musim lalu. Karena penampilan ciamiknya itulah Toney dibidik klub-klub besar seperti Arsenal dan Chelsea.

Rumor Toney santer diberitakan karena masa larangan bermainnya akan berakhir pada 16 Januari 2024. Periode itu bertepatan dengan bursa transfer musim dingin sehingga dia cukup banyak dikaitkan dengan klub lain, termasuk Arsenal dan Chelsea.

Namun, Frank saat ini menanggapi rumor yang mengarah pada anak asuhnya itu. Pelatih asal Denmark ini mengatakan bahwa dia tidak ingin kehilangan Toney. Dia juga yakin anak asuhnya itu akan tetap bersama Brentford.

“Saya tidak ingin kehilangan dia (Toney). Saya berharap dan berpikir, dia akan menjadi pemain Brentford pada 1 Februari,” ujar Frank, dilansir dari Metro, Sabtu (2/12/2023).

