Timnas Jerman U-17 Menangkan Final Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir: Mereka Pantas Juara!

SOLO - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir memberikan selamat atas keberhasilan Tim Nasional (Timnas) Jerman U-17 dalam menjuarai Piala Dunia U-17 2023. Menurut Erick, Jerman U-17 memang layak menjadi juara.

Ya, Jerman U-17 dipastikan menjadi jawara Piala Dunia U-17 2023 Indonesia usai menang atas Prancis U-17 di final, pada Sabtu (2/12/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Manahan, Solo, Jerman U-17 juara lewat drama adu penalti dengan skor 4-3 usai di waktu normal sama kut 2-2.

Timnas Jerman U-17 pun untuk pertama kalinya menjadi juara pesta sepakbola dunia usia muda tersebut. Sebelumnya, Jerman U-17 juga berhasil menjadi juara Piala Eropa U-17 2023.

Menariknya, pada Piala Eropa U-17 2023 pun Jerman U-17 menjadi juara usai menang atas Prancis di final. Kebetulan Jerman U-17 juga meraihnya lewat babak adu penalti.

Terlepas dari itu, Erick Thohir menilai Jerman U-17 dan Prancis U-17 menyajikan laga final yang berkualitas. Tentunya laga final itu meninggalkan kesan mendalam buat publik sepakbola Indonesia.

"Pertandingan yang benar-benar mendebarkan. Final yang klimaks. Prancis menunjukkan mentalitas tidak mengenal menyerah. Walau tertinggal mereka bisa mengejar skor untuk memaksakan pertandingan disudahi dengan adu penalti," kata Erick dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Sabtu (2/12/2023).