Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Jerman U-17 Menangkan Final Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir: Mereka Pantas Juara!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |23:57 WIB
Timnas Jerman U-17 Menangkan Final Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir: Mereka Pantas Juara!
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir memberikan selamat atas keberhasilan Tim Nasional (Timnas) Jerman U-17 dalam menjuarai Piala Dunia U-17 2023. Menurut Erick, Jerman U-17 memang layak menjadi juara.

Ya, Jerman U-17 dipastikan menjadi jawara Piala Dunia U-17 2023 Indonesia usai menang atas Prancis U-17 di final, pada Sabtu (2/12/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Manahan, Solo, Jerman U-17 juara lewat drama adu penalti dengan skor 4-3 usai di waktu normal sama kut 2-2.

Timnas Jerman U-17 pun untuk pertama kalinya menjadi juara pesta sepakbola dunia usia muda tersebut. Sebelumnya, Jerman U-17 juga berhasil menjadi juara Piala Eropa U-17 2023.

Menariknya, pada Piala Eropa U-17 2023 pun Jerman U-17 menjadi juara usai menang atas Prancis di final. Kebetulan Jerman U-17 juga meraihnya lewat babak adu penalti.

Terlepas dari itu, Erick Thohir menilai Jerman U-17 dan Prancis U-17 menyajikan laga final yang berkualitas. Tentunya laga final itu meninggalkan kesan mendalam buat publik sepakbola Indonesia.

Timnas Jerman U-17

"Pertandingan yang benar-benar mendebarkan. Final yang klimaks. Prancis menunjukkan mentalitas tidak mengenal menyerah. Walau tertinggal mereka bisa mengejar skor untuk memaksakan pertandingan disudahi dengan adu penalti," kata Erick dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Sabtu (2/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/49/1656051/pembalap-muda-awhin-sanjaya-meninggal-dunia-di-final-sumatera-cup-prix-2025-nhx.webp
Pembalap Muda Awhin Sanjaya Meninggal Dunia di Final Sumatera Cup Prix 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/timnas_basket_putra_indonesia_melaju_ke_perempat_f.jpg
Timnas Basket Indonesia Hancurkan Singapura, Tantang Vietnam di Perempat Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement