HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Lengkap Penghargaan Individu Piala Dunia U-17 2023: Agustin Ruberto Top Skor, Paris Brunner Pemain Terbaik!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |23:29 WIB
Pemain Timnas Jerman U-17, Paris Brunner jadi pemain terbaik di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)
A
A
A

DAFTAR lengkap penghargaan individu Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Tim Nasional (Timnas) Jerman U-17 yang sukses meraih gelar juara Piala Dunia U-17 2023 secara mengejutkan hanya mengirimkan satu wakil saja, yakni Paris Brunner untuk meraih penghargaan individu di kompetisi tersebut.

Tepatnya Brunner dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia U-17 2023. Sementara pencetak gol terbanyak alias top skor jatuh kepada penggawa Argentina U-17, Agustin Ruberto.

Seperti yang diketahui Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia telah resmi berakhir. Jerman U-17 keluar sebagai kampiun usai menang adu penalti atas Prancis U-17 dengan skor 4-3 pada laga final yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (2/12/2023) malam WIB.

Laga final itu harus dilanjutkan ke babak adu penalti usai kedua tim bermain imbang 2-2 di waktu normal. Usai laga, nampak Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI), Dito Ariotedjo memberi penghargaan individu kepada para pemain.

Paris Brunner

Agustin Ruberto sukses menjadi pencetak gol terbanyak dengan mengemas perolehan akhir delapan gol. Dia pun berhak dianugerahi Golden Boot Award.

Bomber Mali U-17, Ibrahim Diarra memenangi penghargaan Silver Boot Award dengan perolehan lima gol. Rekan setim Ruberto, Claudio Echeverri meraih pengharhaan Bronze Boot Award dengan mengoleksi jumlah gol yang sama dengan Diarra.

Selain itu, terdapat penghargaan pemain terbaik yang dinamakan Golden Ball Award. Penghargaan ini didasarkan atas seberapa besar kontribusi seorang pemain untuk tim.

Halaman:
1 2
      
