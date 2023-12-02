Man of the Match Timnas Jerman U-17 vs Prancis U-17 di Final Piala Dunia U-17 2023: Konstantin Heide!

SOLO – Man of the Match Timnas Jerman U-17 vs Prancis U-17 di final Piala Dunia U-17 2023 dipastikn menjadi milik Konstantin Heide. Ia terpilih sebagai pemain terbaik karena menjadi pahlawan Jerman dalam menjuarai di Piala Dunia U-17 2023.

Kiper berusia 17 tahun melakukan berbagai penyelamatan apik sepanjang laga final yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (2/12/2023) malam WIB. Ya, Jerman U-17 keluar sebagai jawara Piala Dunia U-17 2023 usai menang adu penalti atas Prancis U-17 dengan skor 4-3. Selama waktu normal, kedua tim bermain imbang 2-2.

Gol Jerman U-17 tercipta lewat penalti Paris Brunner (29’) dan tembakan Noah Darvich (51’), Prancis U-17 menyamakan kedudukan lewat gol Saimon Bouabre (53’) dan Mathys Amougou (85’).

Sepanjang laga, pencinta sepak bola dimanjakan oleh aksi heroik sang pahlawan Jerman U-17.. Penyelamatan pertama Heide dilakukan kala menggagalkan tembakan Saimon Bouabre di menit 21.

Memasuki menit 54, Heide menggagalkan upaya Yvann Titi. Adapun di menit injury time, dia menggagalkan tembakan Nhoa Sangui.