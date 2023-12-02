Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of the Match Timnas Jerman U-17 vs Prancis U-17 di Final Piala Dunia U-17 2023: Konstantin Heide!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |22:27 WIB
Man of the Match Timnas Jerman U-17 vs Prancis U-17 di Final Piala Dunia U-17 2023: Konstantin Heide!
Kiper Timnas Jerman U-17, Konstantin Heide. (Foto: Instagram/dfb_junioren)
A
A
A

SOLO – Man of the Match Timnas Jerman U-17 vs Prancis U-17 di final Piala Dunia U-17 2023 dipastikn menjadi milik Konstantin Heide. Ia terpilih sebagai pemain terbaik karena menjadi pahlawan Jerman dalam menjuarai di Piala Dunia U-17 2023.

Kiper berusia 17 tahun melakukan berbagai penyelamatan apik sepanjang laga final yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (2/12/2023) malam WIB. Ya, Jerman U-17 keluar sebagai jawara Piala Dunia U-17 2023 usai menang adu penalti atas Prancis U-17 dengan skor 4-3. Selama waktu normal, kedua tim bermain imbang 2-2.

Gol Jerman U-17 tercipta lewat penalti Paris Brunner (29’) dan tembakan Noah Darvich (51’), Prancis U-17 menyamakan kedudukan lewat gol Saimon Bouabre (53’) dan Mathys Amougou (85’).

Sepanjang laga, pencinta sepak bola dimanjakan oleh aksi heroik sang pahlawan Jerman U-17.. Penyelamatan pertama Heide dilakukan kala menggagalkan tembakan Saimon Bouabre di menit 21.

Konstantin Heide

Memasuki menit 54, Heide menggagalkan upaya Yvann Titi. Adapun di menit injury time, dia menggagalkan tembakan Nhoa Sangui.

Halaman:
1 2
      
