Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Tren Buruk Sadakata FC Berlanjut Usai Dijungkalkan Kinantan FC 0-1

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan dibahas di sini. Kinantan FC sukses mengalahkan Sadakata FC dengan skor 1-0.

Laga ini dimainkan di GOR UNESA, Semarang, Sabtu (2/12/2023). Satu-satunya gol dari Kinantan FC dicetak oleh Ikhsan Nanda, yang semakin memperpanjang penderitaan Sadakata FC.

Jalannya Pertandingan

Sadakata FC terus menggempur pertahanan Kinantan FC. Mereka mengambil inisiatif serangan lewat tembakan Fariz Riyadi, namun belum berbuah gol.

Serangan demi serangan terus dilancarkan Sadakata FC. Tak lama berselang, mereka mendapat peluang emas lewat sontekan Ubaidillah.

Namun sayang sontekannya masih membentur mistar gawang. Tak ada gol tercipta sehingga skor kaca mata mengakhiri jalannya paruh pertama.

Berkali-kali diserang, justru Kinantan FC yang akhirnya pecah telor kala babak kedua berjalan tujuh menit. Tembakan Ikhsan Nanda gagal diantisipasi dan skor pun berubah 1-0.

Sadakata terus-terusan membangun serangan. Mereka terus berupaya menyamakan kedudukan agar selamat dari tren negatif yang terus mendera di periode awal musim ini.

Namun aliran bola terus diputus oleh Kinantan FC. Sementara Kinantan FC terus kesulitan mengembangkan permainan.