HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Bintang Timur Surabaya Gilas Unggul FC 4-2 dalam Derby Jatim

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |15:14 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Bintang Timur Surabaya Gilas Unggul FC 4-2 dalam Derby Jatim
Bintang Timur Surabaya (BTS) kalahkan Unggul FC 4-2 di Liga Futsal Profesional 2023-2024 (Foto: Bintang Timur Surabaya)
HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 telah diketahui. Bintang Timur Surabaya (BTS) menggilas rivalnya sesama tim Jawa Timur, Unggul FC Malang, dengans kor 4-2.

Laga ini dimainkan di GOR UNESA, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (2/12/2023) siang WIB. Sempat berjalan sengit, BTS berhasil menumpaskan perlawanan Unggul FC dengan skor cukup telak 4-2.

Bintang Timur Surabaya

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan cukup sengit sejak menit awal karena kedua tim bermain terbuka dengan saling jual beli serangan. BTS kerap menggempur pertahanan Unggul FC, namun Muhammad Albagir masih mampu menghadang semua serangan tersebut.

Setelah melancarkan serangan demi serangan, akhirnya BTS berhasil membuka keran golnya lewat tendangan Marcus Gava. Unggul FC pun mencoba untuk mencetak gol penyama kedudukan, meski masih cukup sulit menembus pertahan sang tuan rumah.

Unggul FC akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Gvin Laik. Pertandingan pun kembali berjalan sengit dengan intensitas permainannya yang cepat dan jual beli serangan.

BTS hampir saja mencetak gol keunggulannya lewat tendangan Dieguinho, yang sialnya masih membentur mistar gawang. Sementara Unggul FC juga kerap menebar ancaman, namun Nazil tampil gemilang karena masih mampu menahan semua gempuran tersebut.

Babak Kedua

BTS langsung membuka babak kedua dengan manis lewat gol cantik Syauqi Saud yang membawa timnya unggul 2-1 atas Unggul FC. Tim polesan Diego Rios itu nyaris menambah pundi-pundi golnya lewat tendangan Ardiansyah Runtuboy yang masih bisa ditepis Albagir.

Halaman:
1 2
      
