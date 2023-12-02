Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Liga Futsal Profesional 2023-2024 Hari Ini: Ada Bigmatch Unggul FC Malang vs Bintang Timur Surabaya, Live di MNCTV!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |08:29 WIB
Jadwal Liga Futsal Profesional 2023-2024 Hari Ini: Ada Bigmatch Unggul FC Malang vs Bintang Timur Surabaya, Live di MNCTV!
Berikut jadwal Liga Futsal Profesional 2023-2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JADWAL Liga Futsal Profesional 2023-2024 hari ini, Sabtu (2/12/2023) akan diulas dalam artikel ini. Ada sederet laga seru yang tersaji, salah satunya mempertemukan Unggul FC Malang vs Bintang Timur Surabaya yang akan disiarkan live di MNCTV.

Ya, ajang Liga Futsal Profesional 2023-2024 kini sudah memasuki pekan ke-3. Persaingan 12 tim semakin sengit untuk menjadi yang terbaik untuk meraih kemenangan di Liga Futsal Profesional 2023-2024.

Bintang Timur Surabaya

MNCTV menayangkan secara langsung 2 pertandingan pada Sabtu (2/12/2023) antara Halus FC Jakarta vs Giga FC Kota Metro pada pukul 11.00 WIB dan Unggul FC Malang vs Bintang Timur Surabaya pada pukul 13.00 WIB digelar di GOR Unesa, Surabaya, Jawa Timur.

Sementara itu, pertandingan lainnya akam ditayangkan di RCTI+, Vision+, dan Soccer Channel. Laga itu adalah Cosmo JNE FC Jakarta vs Kancil WHW Pontianak pukul 15.00 WIB dan Sadakata FC Aceh vs Kinantan FC Medan pukul 17.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
