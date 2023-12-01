Jadwal Liga Futsal Profesional 2023-2024 Minggu Ini, 2-3 Desember 2023: Ada Unggul FC vs Bintang Timur Surabaya hingga Cosmo JNE vs Kancil WHW!

Bintang Timur Surabaya kala berlaga di Liga Futsal Profesional. (Foto: Bintang Timur Surabaya)

JADWAL Liga Futsal Profesional 2023-2024 minggu ini, 2-3 Desember 2023 akan diulas Okezone. Dari sejumlah pertandingan yang bakal tersaji di pekan ketiga itu, di antaranya ada duel Unggul FC vs Bintang Timur Surabaya hingga Cosmo JNE vs Kancil WHW.

Sebagaimana diketahui, Liga Futsal Profesional 2023-2024 ini diikuti oleh total 12 tim. Dari 12 kontestan tersebut, dua di antaranya merupakan tim promosi, yakni Moncongbulo (Makassar) dan Kinantan FC (Lubuklinggau).

Kemudian, ada sang juara bertahan Bintang Timur Surabaya (Surabaya). Lalu, ada juga Kancil WHW (Pontianak), dan Black Steel Papua (Manokwari). Ditambah Cosmo JNE FC (Jakarta), Pendekar United (Jakarta), dan Fafage Banua (Banjar).

Selain itu, ada Unggul FC Malang (Malang), Kasuarina Giga FC (Lampung), Sadakata United (Aceh), dan Halus FC (Jakarta). Sejauh ini, Cosmo JNE masih memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 9 poin.

Kini, sejumlah peserta Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan memainkan pekan laga di pekan ketiga. Sesuai jadwal, bakal berlangsung di GOR UNESA, Surabaya, Sabtu 2 Desember 2023 hingga Minggu 3 Desember 2023.

Pekan ketiga Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan dibuka oleh duel Halus FC vs Kasuarina Giga FC pada Sabtu, 2 Desember 2023 pukul 11.00 WIB. Selain itu, ada duel tim papan atas antara Cosmo JNE yang akan bersua Kancil WHW.