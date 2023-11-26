Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Futsal Profesional 2023-2024, Minggu 26 November 2023: Cosmo JNE dan Kancil WHW Raih Kemenangan Penting

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |22:03 WIB
Hasil Liga Futsal Futsal Profesional 2023-2024, Minggu 26 November 2023: Cosmo JNE dan Kancil WHW Raih Kemenangan Penting
Kancil WHW menang 6-0 atas Sadakata United di Liga Futsal Profesional 2023-2024. (Foto: Instagram/kancilwhw)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 pada Minggu (26/11/2023) telah diketahui. Sejumlah kemenangan penting berhasil diamankan oleh Cosmo JNE, Kancil WHW, hingga Black Steel dalam pekan kedua Liga Futsal Profesional 2023-2024 yang digelar di GOR Tegal Selatan, Jawa Tengah tersebut.

Cosmo JNE menjadi tim pertama yang memetik kemenangan pada hari ini. Berjumpa Kasurina Giga, Cosmo JNE menang dengan skor meyakinkan 4-2.

Kemenangan itu jelas penting bagi Cosmo JNE. Sebab mereka berhasil mengamankan posisi puncak klasemen Liga Futsal Profesional 2023-2024.

Kini Cosmo JNE memimpin dengan perolehan 9 poin berkat menyapu bersih tiga laga awal dengan kemenangan. Namun, Cosmo JNE tidak bisa bersantai karena ada Kancil WHW dan Black Steel yang juga meraih kemenangan dan kini mengoleki 7 poin.

Black Steel merebut tiga poin mereka usai menang 4-2 atas Fafage Banua. Evan Soumilena yang kembali bermain bersama Black Steel pun menjadi aktor kemenangan tim tersebut.

Kancil WHW vs Sadakata United

Bagaimana tidak, dua gol kemenangan Black Steel merupakan sumbangsih dari Evan. Total kini Evan sudah mengoleksi empat gol di Liga Futsal Profesional 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097722/hasil-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-unggul-fc-cukur-moncongbulo-fc-7-1-RMpsNnNfsy.jpg
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Cukur Moncongbulo FC 7-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097687/pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-pangsuma-fc-vs-blacksteel-papua-berakhir-3-3-ini-respons-kedua-tim-dvTUpx9dvN.jpeg
Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Pangsuma FC vs Blacksteel Papua Berakhir 3-3, Ini Respons Kedua Tim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097670/sayan-karmadi-puas-fafage-banua-sikat-kuda-laut-nusantara-1-0-di-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-8VriwzsMkm.jpeg
Sayan Karmadi Puas Fafage Banua Sikat Kuda Laut Nusantara 1-0 di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/51/3097530/hasil-liga-futsal-profesional-2024-2025-moncongbulo-fc-gilas-cosmo-jne-fc-4-0-RnDtQAhZgN.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024-2025: Moncongbulo FC Gilas Cosmo JNE FC 4-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/51/1653609/robi-syianturi-dan-megawati-hangestri-jadi-pembawa-merah-putih-di-sea-games-2025-dhx.webp
Robi Syianturi dan Megawati Hangestri Jadi Pembawa Merah Putih di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/timnas_indonesia_u_22_takluk_0_1_dari_filipina_u_2.jpg
Timnas Indonesia U-22 Tersingkir dari SEA Games 2025 Tanpa Bertanding Melawan Myanmar, Ini Skenario Terburuk Garuda!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement