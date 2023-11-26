Hasil Liga Futsal Futsal Profesional 2023-2024, Minggu 26 November 2023: Cosmo JNE dan Kancil WHW Raih Kemenangan Penting

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 pada Minggu (26/11/2023) telah diketahui. Sejumlah kemenangan penting berhasil diamankan oleh Cosmo JNE, Kancil WHW, hingga Black Steel dalam pekan kedua Liga Futsal Profesional 2023-2024 yang digelar di GOR Tegal Selatan, Jawa Tengah tersebut.

Cosmo JNE menjadi tim pertama yang memetik kemenangan pada hari ini. Berjumpa Kasurina Giga, Cosmo JNE menang dengan skor meyakinkan 4-2.

Kemenangan itu jelas penting bagi Cosmo JNE. Sebab mereka berhasil mengamankan posisi puncak klasemen Liga Futsal Profesional 2023-2024.

Kini Cosmo JNE memimpin dengan perolehan 9 poin berkat menyapu bersih tiga laga awal dengan kemenangan. Namun, Cosmo JNE tidak bisa bersantai karena ada Kancil WHW dan Black Steel yang juga meraih kemenangan dan kini mengoleki 7 poin.

Black Steel merebut tiga poin mereka usai menang 4-2 atas Fafage Banua. Evan Soumilena yang kembali bermain bersama Black Steel pun menjadi aktor kemenangan tim tersebut.

Bagaimana tidak, dua gol kemenangan Black Steel merupakan sumbangsih dari Evan. Total kini Evan sudah mengoleksi empat gol di Liga Futsal Profesional 2023-2024.