HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Giga FC Takluk 1-2 dari Kinantan Futsal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |20:23 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Giga FC Takluk 1-2 dari Kinantan Futsal
Suasana laga Kinantan Futsal vs Giga FC Kota Metro. (Foto: Instagram/kinantanfutsalclub)
TEGAL Giga FC Kota Metro tumbang dengan skor tipis 1-2 dari Kinantan Futsal di pekan pertama Liga Futsal Profesional 2023-2024, pada Minggu (19/11/2023) malam WIB. Bermain di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, Giga FC tampak kesulitan untuk menghadapi Kinantan Futsal.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim bermain cukup sengit sejak menit awal. Giga FC dan Kinantan Futsal saling jual beli serangan untuk mencetak gol keunggulan. Hanya saja, mereka masih belum bisa menciptakan peluang terbaiknya.

Giga FC vs Kinantan Futsal (instagram/kinantanfutsalclub)

Terlihat pertandingan berjalan cukup alot hingga laga memasuki 10 menit akhir babak pertama. Pasalnya, Giga FC dan Kinantan Futsal belum ada yang bisa menciptakan peluang emasnya. Serangan-serangan yang dilancarkan masih bisa dihadang oleh lini pertahanan kedua kubu.

Memasuki lima menit akhir, Giga FC tampil lebih agresif. Mereka mendapat peluang terbaiknya lewat tendangan Muhammad Obay yang sayangnya masih bisa dihadang kiper Kinantan Futsal. Alhasil, kedua tim bermain imbang 0-0 di babak pertama.

Babak Kedua

Di babak kedua, Giga FC nyaris saja membuka keran golnya lewat tendangan Rahmat yang masih melenceng tipis. Mereka yang sedari tadi mendominasi laga harus kecolongan lewat gol yang dicetak Amin Ritonga.

