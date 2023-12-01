Media Israel Sebut Indonesia Negara Terbelakang, Kini Indonesia Tunjukkan Sukses Gelar Piala Dunia U-17 2023!

Indonesia sukses besar menajdi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023, sekaligus menepis anggapan media Israel. (Foto: PSSI)

MEDIA Israel, Jerusalem Post, sempat menyebut Indonesia sebagai negara terbelakang pada medio April 2023. Penilaian itu muncul perihal adanya penolakan kepada Timnas Israel U-20 hingga berujung dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

“Citra yang diproyeksikan Indonesia bukanlah bangsa yang modern dan berwawasan ke depan, melainkan sebagai negara terbelakang yang masih dibutakan prasangka anti-Israel,” tulis Jerusalem Post pada medio April 2023.

(Media Israel sempat meremehkan Indonesia pada April 2023. (Foto: Jerusalem Post)

“Antipati terhadap Israel begitu membutakan Indonesia sehingga negara tersebut mengambil langkah yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Menjadi tuan rumah turnamen ini akan memungkinkan tim junior mereka, yang tidak memenuhi syarat atas kemampuannya sendiri, untuk berpartisipasi (di Piala Dunia U-20 2023),” lanjut Jerusalem Post.

Pernyataan Jerusalem Post di atas tidak membuat Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) meremehkan Indonesia. Terbukti FIFA tetap memercayai Indonesia sebagai tuan rumah event besar, yakni Piala Dunia U-17 2023.

Pada Juni 2023, FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 yang dilangsungkan pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Kepercayaan itu dibayar tuntas oleh Indonesia, dalam hal ini PSSI maupun LOC Piala Dunia U-17 2023.

Indonesia menyiapkan segala infrastruktur secara maksimal. Empat stadion disulap menjadi venue kelas dunia, yakni Stadion Manahan Solo, Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Jalak Harupat dan Gelora Bung Tomo.