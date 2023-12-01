Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Israel Sebut Indonesia Negara Terbelakang, Kini Indonesia Tunjukkan Sukses Gelar Piala Dunia U-17 2023!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |07:03 WIB
Media Israel Sebut Indonesia Negara Terbelakang, Kini Indonesia Tunjukkan Sukses Gelar Piala Dunia U-17 2023!
Indonesia sukses besar menajdi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023, sekaligus menepis anggapan media Israel. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Israel, Jerusalem Post, sempat menyebut Indonesia sebagai negara terbelakang pada medio April 2023. Penilaian itu muncul perihal adanya penolakan kepada Timnas Israel U-20 hingga berujung dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

“Citra yang diproyeksikan Indonesia bukanlah bangsa yang modern dan berwawasan ke depan, melainkan sebagai negara terbelakang yang masih dibutakan prasangka anti-Israel,” tulis Jerusalem Post pada medio April 2023.

Media Israel Jerusalem Post

(Media Israel sempat meremehkan Indonesia pada April 2023. (Foto: Jerusalem Post)

“Antipati terhadap Israel begitu membutakan Indonesia sehingga negara tersebut mengambil langkah yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Menjadi tuan rumah turnamen ini akan memungkinkan tim junior mereka, yang tidak memenuhi syarat atas kemampuannya sendiri, untuk berpartisipasi (di Piala Dunia U-20 2023),” lanjut Jerusalem Post.

Pernyataan Jerusalem Post di atas tidak membuat Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) meremehkan Indonesia. Terbukti FIFA tetap memercayai Indonesia sebagai tuan rumah event besar, yakni Piala Dunia U-17 2023.

Pada Juni 2023, FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 yang dilangsungkan pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Kepercayaan itu dibayar tuntas oleh Indonesia, dalam hal ini PSSI maupun LOC Piala Dunia U-17 2023.

Indonesia menyiapkan segala infrastruktur secara maksimal. Empat stadion disulap menjadi venue kelas dunia, yakni Stadion Manahan Solo, Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Jalak Harupat dan Gelora Bung Tomo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655213/renang-indonesia-kibarkan-merah-putih-di-sea-games-2025-siap-tambah-medali-emas-hwq.webp
Renang Indonesia Kibarkan Merah Putih di SEA Games 2025, Siap Tambah Medali Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/tim_tenis_putri_meraih_medali_emas_ke_28_untuk_kon.jpg
Emas ke-28 Indonesia! Janice Tjen Bawa Tim Tenis Putri Kalahkan Thailand di Final SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement