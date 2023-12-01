Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Perebutan Posisi 3 Piala Dunia U-17 2023: Timnas Argentina U-17 vs Mali U-17!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |05:48 WIB
Jadwal Perebutan Posisi 3 Piala Dunia U-17 2023: Timnas Argentina U-17 vs Mali U-17!
Timnas Argentina U-17 kala berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/@afaseleccion)
A
A
A

JADWAL perebutan posisi 3 Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga yang mempertemukan Timnas Argentina U-17 vs Mali U-17 itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada hari ini, Jumat (1/12/2023) pukul 19.00 WIB.

Ya, penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia akan rampung sebentar lagi. Kini, ajang itu sudah memasuki laga perebutan tempat ketiga.

Timnas Argentina U-17

Laga tersebut akan mempertemukan dua tim yang gagal menembus babak final. Argentina U-17 sendiri harus menelan pil pahit kala melawan Jerman U-17 di babak semifinal.

Setelah bersusah payah menahan imbang Jerman U-17 dengan skor 3-3 di 90 menit penuh laga, Argentina U-17 harus melanjutkan laga ke babak adu penalti. Sayangnya, mereka gagal optimal di babak itu.

Claudio Echeverri dan juga Franco Mastantuono gagal mengeksekusi penalti dengan baik. Alhasil, Argentina U-17 kalah dari Jerman U-17 dengan skor 2-4.

Mali U-17 juga harus menelan kekalahan pahit kala melawan Prancis U-17 di semifinal Piala Dunia U-17 2023. Berlaga di Stadion Manahan pada 28 November 2023, Mali U-17 yang harus bermain denga 10 orang saja sejak menit ke-55 karena Souleymane Sanogo dikartu merah wasit, kalah dengan skor 1-2.

Kini, baik Argentina U-17 ataupun Mali U-17, keduanya harus segera move on dari kekalahan di semifinal Piala Dunia U-17 2023. Sebab, mereka harus mempersiapkan diri sebaik mungkin lagi agar mengakhiri ajang Piala Dunia U-17 2023 di posisi ketiga.

