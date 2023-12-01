Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kakak Alejandro Garnacho Bantah Kabar Adiknya Di-Unfollow Lionel Messi Gara-Gara Terlalu Idolakan Cristiano Ronaldo: Palsu!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |11:46 WIB
Kakak Alejandro Garnacho Bantah Kabar Adiknya Di-Unfollow Lionel Messi Gara-Gara Terlalu Idolakan Cristiano Ronaldo: Palsu!
Alejandro Garnacho kala membela Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

BUENOS AIRES – Kakak Alejandro Garnacho, yakni Roberto Garnacho, turut angkat bicara soal isu yang menyebut Lionel Messi unfollow media sosial adiknya karena terlalu idolakan Cristiano Ronaldo. Kabar soal Garnacho di-unfollow Messi di Instagram diungkap oleh legenda Manchester United, Rio Ferdinand.

Alejandro Garnacho memang diketahui sangat mengidolakan Ronaldo. Dalam beberapa kesempatan, Garnacho kerap memperagakan selebrasi siuuu khas Ronaldo setiap setelah mencetak gol.

Alejandro Garnacho

Salah satu momen Garnacho melakukan selebrasi siuuu ala Cristiano Ronaldo dilakukan saat Man United melawan Everton pada akhir pekan lalu. Usai mencetak gol salto ke gawang Everton, Garnacho langsung memperagakan selebrasi ikonik CR7 -julukan Cristiano Ronaldo.

Gosip menjadi panas kala Rio Ferdinand melempar isu bahwa Garnacho di-unfollow Messi di media sosial. Eks pemain berposisi bek tengah itu mengatakan Messi berhenti mengikuti Garnacho di media sosial karena terlalu mengidolakan Ronaldo.

“Kau tahu apa yang saya suka dari dia (Garnacho)? Dia tidak peduli, Garnacho memberi tahu saya bahwa Messi berhenti mengikutinya hanya karena dia tidak merahasiakan kesukannya pada Ronaldo,” kata Ferdinand dalam sebuah podcast.

Untuk diketahui, Garnacho kini merupakan rekan setim Messi di skuad Timnas Argentina. Pernyataan Ferdinand tentu berpotensi memicu perpecahan di ruang ganti tim berjuluk La Albiceleste.

Halaman:
1 2
      
