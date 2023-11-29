Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Terlalu Mengidolakan Cristiano Ronaldo, Alejandro Garnacho Di-Unfollow Lionel Messi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |18:45 WIB
Alejandro Garnacho bersama Lionel Messi. (Foto: Instagram/@garnacho7)
Alejandro Garnacho bersama Lionel Messi. (Foto: Instagram/@garnacho7)
GARA-gara terlalu mengidolakan Cristiano Ronaldo, Alejandro Garnacho sampai di-unfollow oleh Lionel Messi di Instagram. Hal itu disampaikan oleh mantan bek legendaris Manchester United, Rio Ferdinand, dalam sebuah podcast yang membahas tentang gol salto Garnacho.

Seperti diketahui, Alejandro Garnacho baru saja menggemparkan seluruh pencinta sepakbola dunia berkat aksinya di laga kontra Everton. Di laga itu, pemain berusia 19 tahun itu sukses menyambut umpan lambung dari Diogo Dalot dengan sebuah tendangan salto yang langsung menjebol gawang Jordan Pickford.

Alejandro Garnacho

Gol spektakuler itu dengan cepat menjadi perbincangan di seluruh dunia. Bahkan, Rio Ferdinand sampai membahasnya di episode baru podcast miliknya, Vibe with Five.

Menariknya, Rio Ferdinand tidak sebatas membahas tentang gol salto Garnacho yang dinilai sangat mirip dengan milik Wayne Rooney maupun Cristiano Ronaldo. Akan tetapi, legenda Man United itu juga membagikan sebuah anekdot tentang Garnacho yang mengidolakan sosok Cristiano Ronaldo.

Rio Ferdinand mengatakan bahwa gara-gara Alejandro Garnacho ini mengidolakan Cristiano Ronaldo secara terang-terangan. Hal itu membuat dirinya sampai harus di-unfollow oleh Lionel Messi.

"Kau tahu apa yang aku suka dari dia (Alejandro Garnacho)? Dia tidak peduli. Garnacho memberi tahuku bahwa Messi berhenti mengikutinya hanya karena dia tidak merahasiakan kesukaannya pada Ronaldo,” ujar Rio Ferdinand, dilansir dari Sportskeeda, Rabu (29/11/2023).

“Dia keluar, tidak peduli, ‘Aku seorang Manusia Ronaldo’. Siapa GOAT itu? Ronaldo. (Bahkan) saat dia di skuad Argentina,” sambungnya.

