Hitung-hitungan PSM Makassar Lolos Semifinal Zona ASEAN AFC Cup 2023-2024 Setelah Imbang 1-1 Lawan Hai Phong

PSM Makassar hampir tak punya peluang lolos ke semifinal Zona ASEAN AFC Cup 2023-2024 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

BERIKUT hitung-hitungan PSM Makassar lolos semifinal Zona ASEAN AFC Cup 2023-2024 usai imbang 1-1 lawan Hai Phong FC. Sayangnya, hal itu sungguh mustahil terjadi.

Laga PSM Makassar vs Hai Phong itu berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat (30/11/2023) malam WIB. Menargetkan tiga poin, Juku Eja harus puas bermain 1-1.

Lucas Vinicius membawa tim tamu unggul lebih dulu di menit ke-74. PSM beruntung bisa menyamakan skor lewat gol Yakob Sayuri tiga menit kemudian. Hasil imbang itu membuat jawara Liga 1 2022-2023 baru mengumpulkan tujuh poin dari lima laga.

Kegagalan meraih angka penuh itu sekaligus mengubur asa PSM Makassar untuk lolos ke semifinal Zona ASEAN AFC Cup 2023-2024. Harapan mengulangi capaian musim lalu pun sudah pupus.

Sekadar informasi, tiga juara grup F, G, H, atau yang disebut zona ASEAN, otomatis lolos ke semifinal. Satu tim lain diambil dari runner-up terbaik di antara tiga grup itu.

Di Grup F, Macarthur FC sudah pasti lolos ke babak berikutnya dengan nilai 12. Poin yang sama dikoleksi Phnom Penh Crown FC di posisi dua. Sementara, di Grup G, Central Coast Mariners, Terengganu FC, dan Bali United, masih berpeluang lolos.