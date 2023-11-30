Klasemen Sementara Grup H AFC Cup 2023-2024 di Matchday Kelima: PSM Makassar Masih Ketiga!

KLASEMEN sementara Grup H AFC Cup 2023-2024 di matchday kelima akan dibahas di sini. Wakil Indonesia, PSM Makassar, masih tertahan di urutan ketiga setelah tertahan dengan skor 1-1 kontra Hai Phong di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (30/11/2023) malam WIB.

Sebelum matchday ini digelar, PSM Makassar mengumpulkan jumlah poin yang sama dengan Hai Phong, yaitu enam poin dari empat laga. Sebuah kemenangan atas Hai Phong akan membuat Juku Eja – julukan PSM – naik ke peringkat kedua Grup H AFC Cup 2023-2024.

Baca Juga:

Skuad asuhan Bernardo Tavares berusaha keras untuk membuka skor pada babak pertama. Namun, skor 0-0 tak berubah hingga jeda turun minum.

Tavares melakukan perubahan dengan memasukkan Yakob Sayuri, Ananda Raehan, dan Ricky Pratama secara berturut-turut pada menit ke-61. Namun, mereka malah kebobolan pada menit ke-74 akibat aksi Lucao do Break.

Namun, PSM sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hanya tiga menit kemudian berkat gol Yakob Sayuri. Skor 1-1 pun mengakhiri laga tersebut.