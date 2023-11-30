Kisah Park Hang-seo, Mantan Pelatih Timnas Vietnam Ini Ternyata Pernah Berguru dari Guus Hiddink

KISAH Park Hang-seo, mantan pelatih Timnas Vietnam yang ternyata pernah berguru dari Guus Hiddink akan diulas kali ini. Sosok pelatih asal Korea Selatan tersebut kini telah resmi hengkang dari Timnas Vietnam.

Park sebelumnya mendapatkan kesan yang baik bagi masyarakat Vietnam. Pasalnya, sejak 2017-2023 Park telah mencatatkan banyak prestasi bagi The Golden Stars, salah satunya adalah trofi Piala AFF 2018. Sedangkan di level U-23 ia berhasil membawa pulang dua medali emas SEA Games (2019 dan 2021).

Keberhasilan Park Hang-seo dalam menukangi Timnas Vietnam rupanya tidak terlepas dari ilmu yang didapatkan dari Guus Hiddink, mantan pelatih Timnas Korea Selatan pada 2002 silam.

Menilik ke belakang, pria kelahiran Gyeongnam, 1 Oktober 1957 tersebut awalnya merupakan pemain sepak bola profesional Korea Selatan. Namun, setelah memutuskan pensiun ia memilih berkarier sebagai pelatih.

Karier kepelatihannya dimulai pada 1989 dengan menjadi pelatih fisik di Lucky Goldstar, salah satu klub yang dulu pernah ia bela. Perlahan, Park diangkat sebagai asisten pelatih untuk membantu Guus Hiddink yang kala itu dipanggil untuk menjadi juru taktik Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2002.

Berkesempatan menjadi asisten Hiddink tentunya dimanfaatkan dengan baik oleh Park. Ia pun belajar banyak tentang kepelatihan dari Hiddink, mulai dari mendalami karakter pemain hingga meramu strategi.

Taeguk Warriors bermain begitu apik pada kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut, bahkan mereka berhasil masuk babak semifinal. Alhasil, nama Park Hang-seo turut kecipratan popularitas.