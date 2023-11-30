Kepada FIFA, Erick Thohir Beberkan Dampak Positif Piala Dunia U-17 2023 bagi Indonesia

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, beberkan dampak positif Piala Dunia U-17 2023 bagi Indonesia. Hal itu diungkapkan mantan presiden Inter Milan tersebut dalam sebuah wawancara dengan FIFA yang diterbitkan di laman resmi federasi sepakbola dunia itu baru-baru ini.

Erick Thohir mengaku Piala Dunia U-17 2023 berdampak positif bagi Indonesia khususnya dalam pembangunan Timnas Indonesia. Ia menilai ajang tersebut telah membuka mata masyarakat Indonesia bahwa pengembangan sistem usia dini sangat penting dalam membangun skuad Timnas Indonesia.

“Piala Dunia U-17 FIFA memberikan dampak yang besar dan merupakan langkah yang baik bagi Indonesia,” ungkap Erick Thohir kepada FIFA, dikutup dari laman resmi FIFA, Kamis (30/11/2023).

“Untuk membangun tim nasional kita harus mengembangkan sistem pemuda dan turnamen ini (Piala Dunia U-17 2023) telah membuka mata masyarakat kita: menunjukkan kualitas negara lain dibandingkan Indonesia. Kami harus sangat serius dalam membangun fundamental sepakbola kami sejak dini,” imbuhnya.

Setelah Piala Dunia U-17 2023 ini, Erick Thohir berambisi membuat Timnas Indonesia masuk top 100 di ranking FIFA dalam jangka pendeknya. Sementara itu, target jangka panjangnya yakni Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah.

“Dalam jangka pendek, tujuan kami adalah menjadi peringkat 100 besar dunia. Jika kita terus membangun tim nasional mulai dari generasi muda, target jangka panjang kita adalah Indonesia lolos ke Piala Dunia FIFA bukan sebagai tuan rumah, tapi sebagai peserta,” jelas Erick Thohir.