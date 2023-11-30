Timnas Prancis U-17 Usung Misi Balas Dendam terhadap Jerman U-17 di Final Piala Dunia U-17 2023

Timnas Prancis U-17 ingin balas dendam kepada Timnas Jerman U-17 di Final Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Doc. LOC WCU17/RKY)

SOLO - Kiper Timnas Prancis U-17, Paul Argney, bertekad balas dendam pada Timnas Jerman U-17 di Final Piala Dunia U-17 2023. Namun, hal itu bukan menjadi fokus utama.

Sebelumnya, kedua tim sudah saling berhadapan dalam final Piala Eropa U-17 2023. Der Panzer berhasil menaklukan Prancis U-17 lewat drama adu penalti.

Argney mengatakan timnya sangat antusias untuk melawan Jerman U-17. Sebab, Little Bleus tidak ingin menelan kekalahan lagi dari tim tersebut.

"Jujur, ini akan jadi ajang balas dendam kami, tapi kami tidak mau terlalu terfokus dengan kata 'final'," kata Argney dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (30/11/2023).

Pemain berusia 17 tahun itu mengatakan timnya akan berusaha menampilkan permainan apik seperti laga-laga sebelumnya. Pasalnya, laga nanti pasti akan berjalan ketat karena kedua tim syarat kualitas.

"Kami hanya akan berusaha melewati laga ini sama seperti pertandingan sebelumnya. Bermain seperti biasanya. Tentu, jika kami bisa membalaskan dendam ke Jerman akan sangat bagus," sambung kiper Le Havre II itu.