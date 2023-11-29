Closing Ceremony Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan Akan Berlangsung Sederhana

SOLO - Kadispora Pemerintah Kota Solo, Rini Kusumandari, memastikan Closing Ceremony Piala Dunia U-17 2023 akan berlangsung sederhana di Stadion Manahan, Sabtu 2 Desember mendatang. Nantinya, hanya akan ada prosesi penyerahan piala dan penghargaan serta pesta kembang api saja.

Sebagaimana diketahui, Timnas Prancis U-17 akan melawan Timnas Jerman U-17 dalam laga final Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Laga itu sebagai tanda berakhirnya pesta sepak bola dunia usia muda di Indonesia.

Rini mengatakan sejak awal memang tidak ada agenda khusus untuk penutupan Piala Dunia U-17. Jadi, hal tersebut bukanlah menjadi sesuatu yang mendadak.

"Closing ceremony untuk Piala Dunia U-17 2023 hanya sederhana. Ini sudah disampaikan juga oleh PSSI," kata Rini dalam keterangan resmi yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (29/11/2023).

"Kemarin saat saya bertanya dengan (Wakil Ketua Umum PSSI) Ratu Tisha, closing ceremony hanya ada awarding atau pemberian piala dan penghargaan. Nanti juga ada pesta kembang api," tambahnya.