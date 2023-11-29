Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Final Piala Dunia U-17 2023: Stadion Manahan Bersolek Diri, Ada Arahan dari FIFA

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |20:28 WIB
Jelang Final Piala Dunia U-17 2023: Stadion Manahan Bersolek Diri, Ada Arahan dari FIFA
Timnas Jerman U-17 kala berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)
SOLO – Stadion Manahan, Solo, yang jadi venue final Piala Dunia U-17 2023 bersolek diri jelang digelarnya laga puncak itu. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Solo, Rini Kusumandari, mengatakan hal ini dilakukan setelah menindaklanjuti arahan yang diberikan pihak Federasi Sepakbola Dunia (FIFA).

Ya, ajang Piala Dunia U-17 2023 sudah mencapai babak final. Ada duel Timnas Prancis U-17 melawan Timnas Jerman U-17 di laga final. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 2 Desember 2023.

Timnas Jerman U-17

Rini Kusumandari mengatakan pihaknya mendapat pesan khusus dari FIFA untuk menambahkan tanaman hias di Stadion Manahan. Dia mengatakan tidak ada renovasi khusus yang harus dilakukan di Stadion Manahan.

Oleh dikarenakan, pihaknya hanya melakukan perawatan berbagai fasilitas, termasuk area lapangan. Langkah itu sudah berjalan secara rutin di bawah asistensi FIFA selama Piala Dunia U-17 2023 berlangsung.

"Untuk menyambut pertandingan perebutan peringkat ketiga dan final Piala Dunia U-17 2023, kami akan mempercantik Stadion Manahan. FIFA meminta tanaman pot yang banyak," kata Rini dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Rabu (29/11/2023).

Halaman:
1 2
      
