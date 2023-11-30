Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hitung-hitungan Manchester United Lolos 16 Besar Liga Champions 2023-2024 Setelah Ditahan Galatasaray 3-3

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |08:43 WIB
Hitung-hitungan Manchester United Lolos 16 Besar Liga Champions 2023-2024 Setelah Ditahan Galatasaray 3-3
Berikut hitung-hitungan Manchester United lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024 setelah ditahan Galatasarya 3-3. (Foto: REUTERS)
A
A
A
HITUNG- hitungan Manchester United lolos 16 besar Liga Champions 2023-2024 setelah ditahan Galatasaray 3-3 akan diulas Okezone. The Red Devils -julukan Manchester United- gagal mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Galatasaray.

Pertandingan pekan kelima Grup A Liga Champions 2023-2024 tersebut berlangsung di Stadion RAMS Park, Istanbul, Turki, Kamis (30/11/2023) dini hari WIB. Manchester United hanya bisa membawa pulang satu poin usai bermain imbang dengan skor 3-3.

(Manchester United ditahan Galatasaray 3-3 dini hari tadi)

Gol-gol Setan Merah dilesakkan masing-masing oleh Alejandro Garnacho (11'), Bruno Fernandes (18'), dan Scott McTominay (55'). Sementara itu, tiga gol balasan Galatasaray dicetak oleh brace Hakim Ziyech (29', 62') dan sepakan Kerem Akturkoglu (71').

Hasil ini membuat Manchester United tetap menghuni dasar klasemen Grup A dengan koleksi 4 angka. Manchester United di bawah Bayern Munich yang memuncaki klasemen dengan 13 poin, FC Copenhagen di posisi kedua (5 poin), dan Galatasaray di urutan ketiga (5 poin).

Meski berada di posisi paling buncit, Manchester United masih memiliki peluang untuk lolos ke babak fase gugur alias 16 besar. Pasalnya, tim besutan Erik Ten Hag itu masih menyisakan satu laga sisa yakni melawan Bayern Munich pada 13 Desember 2023.

Berkaca dari klasemen saat ini, maka Manchester United wajib mengalahkan Bayern Munich pada pertandingan terakhir di Old Trafford itu untuk menjaga peluang lolos ke fase 16 besar. Namun, kemenangan atas Bayern Munich tidak akan cukup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
