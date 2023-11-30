Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Galatasaray vs Manchester United: Bruno Fernandes Sesalkan Hasil Imbang Setan Merah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |07:47 WIB
Galatasaray vs Manchester United: Bruno Fernandes Sesalkan Hasil Imbang Setan Merah
Kapten Manchester United, Bruno Fernandes (Foto: UEFA)
A
A
A

ISTANBUL – Bruno Fernandes menyayangkan hasil imbang Manchester United saat melawan Galatasaray dalam lanjutan Grup A Liga Champions 2023-2024. Gelandang asal Portugal itu mengatakan bahwa sejatinya Setan Merah -julukan Man United- bisa meraih kemenangan pada laga tersebut.

Man United harus puas bermain imbang 3-3 saat bertandang ke markas Galatasaray di RAMS Park, Istanbul, Turki, Kamis (30/11/2023) dini hari WIB. Hasil yang sangat disayangkan bagi kubu Setan Merah, karena mereka sudah memimpin lebih dulu di laga tersebut.

Tiga gol Man United dicetak oleh Alejandro Garnacho (11’), Bruno Fernandes (18’), dan Scott McTominay (55’). Galatasaray mampu menyamakan kedudukan lewat brace Hakim Ziyech (29’, 62’), dan gol Muhammed Kerem Akturkoglu (71’). Tapi bisa dibilang, dua gol Ziyech tercipta karena tak luput dari blunder Andre Onana.

Usai laga, Bruno Fernandes meluapkan kekecewaannya. Pemain berusia 29 tahun itu mengatakan bahwa Man United cukup kesulitan untuk bisa mencetak gol kemenangan setelah keunggulan yang sudah mereka dapat harus disamakan begitu saja lewat gol-gol mudah Galatasaray.

“Sangat sulit ketika Anda kebobolan gol yang sangat buruk, kami harus mengendalikan situasi tersebut,” kata Bruno Fernandes, dilansir dari situs resmi UEFA, Kamis (30/11/2023).

Walaupun sebenarnya Man United memiliki banyak peluang untuk bisa mencetak gol kemenangan. Namun Bruno Fernandes mengatakan Setan Merah tidak cukup klinis sehingga peluang-peluang yang tercipta harus sirna begitu saja.

Halaman:
1 2
      
