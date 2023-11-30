Hasil Galatasaray vs Manchester United di Liga Champions 2023-2024: Drama 6 Gol Berakhir Sama Kuat

ISTANBUL - Hasil Galatasaray vs Manchester United di Liga Champions 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion RAMS Park, Istanbul, Turki, Kamis (30/11/2023) dini hari WIB itu berakhir dengan skor 3-3.

Tiga gol bagi tim tamu dihasilkan Alejandro Garnacho (11'), Bruno Fernandes (18'), dan Scott McTominay (55'). Namun, dua gol Hakim Ziyech (29', 62') dan sepakan Kerem Akturkoglu (71') memaksa laga berakhir sama kuat.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tuan rumah bermain lebih rapi di awal babak pertama untuk mencari celah di pertahanan lawan. Dries Mertens mengintip peluang pada menit keempat lewat tembakan jarak jauh, tetapi bola bisa dengan mudah ditangkap Andre Onana.

Iblis Merah unggul duluan di menit ke-11. Berawal dari skema serangan yang rapi, Bruno Fernandes melepas bola ke sisi kiri. Garnacho sempat mengontrol sebelum melepaskan tembakan yang tak bisa ditepis Fernando Muslera!

Skor berubah 2-0 di menit ke-18. Kali ini, tembakan jarak jauh Bruno sukses menembus gawang Galatasaray. Namun, tuan rumah tidak tinggal diam. Ziyech berhasil membuat Onana terperangah dengan tendangan bebasnya di menit ke-29. Setelah itu, laga berjalan sengit.

Mauro Icardi sempat mencetak gol di menit ke-43. Namun, penyerang asal Argentina itu lebih dulu berada dalam posisi offside. Alhasil, skor 2-1 untuk keunggulan Man United bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua

Galatasaray mencoba menacari gol cepat di awal babak kedua. Abdulkerim Bardakci hampir membawa tuan rumah menyamakan skor di menit ke-48. Beruntung, tendangannya dari jarak dekat hanya menyentuh sisi jaring gawang Onana.

Lagi, Man United memperoleh gol lebih dulu. Lewat transisi cepat, Aaron Wan-Bissaka melepas umpan datar ke kotak penalti yang diselesaikan dengan manis oleh McTominay di menit ke-55.