Pelatih Timnas Prancis U-17 Sindir Juru Taktik Mali U-17 Usai Lolos ke Final Piala Dunia U-17 2023: Katanya Mau Cetak 10 Gol

PELATIH Timnas Prancis U-17, Jean-Luc Vannuchi, sindir juru taktik Mali U-17, Soumalia Coulibaly, usai lolos ke final Piala Dunia U-17 2023. Vannuchi menyindir Coulibaly yang sesumbar ingin cetak 10 gol ke gawang Prancis U-17.

Prancis U-17 menghadapi Mali U-17 pada semifinal Piala Dunia U-17 2023 lalu dengan modal ketangguhan pertahanan. Di sisi lain, Mali U-17 punya lini serang yang tajam.

Catatan 11 gol dalam tiga laga terakhir sebelum laga terakhir sebelum laga semifinal menghadapi Prancis U-17 membuat Mali U-17 cukup menakutkan. Namun psywar Coulibaly malah ditertawakan oleh Vannuchi.

“Tentu kalau bisa cetak 10 gol situasi akan baik bagi kami. Kami sudah mencetak tiga gol dalam satu pertandingan. Tentu kami akan berusaha untuk mencetak gol sebanyak mungkin,” kata Coulibaly sebelum pertandingan.

“10 Gol? Siapa yang bilang begitu? Dia (Coulibaly) yang bilang begitu? saya berharap mereka berusaha untuk bisa begitu (mencetak 10 gol). Bagi kami satu gol saja sudah bagus,” ujar Vannuchi sembari tertawa, kala merespon pernyataan Coulibaly.

Tawa Vannuchi rupanya bertahan hingga selesai pertandingan. Betapa tidak, Prancis U-17 akhirnya menang tipis 2-1 atas Mali U-17 pada laga semifinal yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Selasa (28/11/2023).

Pada konferensi pers usai laga, Vannuchi kembali menyindir klaim Coulibaly yang katanya ingin mencetak 10 gol. Dia puas lantaran merasa berhasil membungkam mulut sang lawan.