Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023 Segera Berakhir, Erick Thohir Ajak Pencinta Sepakbola Indonesia Ramaikan Partai Final

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |06:28 WIB
Piala Dunia U-17 2023 Segera Berakhir, Erick Thohir Ajak Pencinta Sepakbola Indonesia Ramaikan Partai Final
Presiden FIFA, Gianni Infantino bersama Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: Instagram/gianni_infantino)
A
A
A

SOLO - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir senang melihat pencinta sepakbola Tanah Air berbondong-bondong meramaikan stadion pertandingan Piala Dunia U-17 2023. Ia pun kembali meminta hal serupa pada partai final yang mempertemukan Timnas Prancis U-17 vs Jerman U-17.

Erick Thohir mengingatkan Piala Dunia U-17 2023 Indonesia akan segera selesai, dan ia mengingatkan publik sepak bola Tanah Air jangan sampai melewatkan laga-laga yang tersisa. Karena itu, dia mengajak untuk meramainkan final Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Rabu (29/11/2023).

"Jelang berakhirnya event ini, ayo kita ramaikan dan sukseskan FIFA U-17 World Cup sampai partai final!" kata Erick Thohir dilansir dari laman PSSI, Rabu (29/11/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan antusias publik sepak bola Indonesia memang cukup tinggi dalam ajang Piala Dunia U-17 2023. Itu ditandai setiap laga di empat stadion selalu meriah, yakni di Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Si Jalak Harupat, Stadion Manahan, Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Ketum PSSI, Erick Thohir bersama Wika Salim

Bahkan ketika Timnas Indonesia U-17 sudah gugur di fase grup, stadion-stadion tetap ramai. Erick pun berterima kasih dan mengapresiasi antusiams pencinta sepakbola Tanah Air.

"Saya mengapresiasi antusiasme yang ditunjukkan masyarakat mulai penyisihan hingga babak 16 besar luar biasa," sambung Erick Thohir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/51/1654577/indonesia-raih-emas-ke9-di-sea-games-2025-dari-cabang-ski-air-goz.webp
Indonesia Raih Emas Ke-9 di SEA Games 2025 dari Cabang Ski Air
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/as_roma_membantai_celtic_3_0_pada_matchday_keenam.jpg
Hasil Lengkap Liga Europa: AS Roma Bantai Celtic, Aston Villa Bungkam Basel
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement