Piala Dunia U-17 2023 Segera Berakhir, Erick Thohir Ajak Pencinta Sepakbola Indonesia Ramaikan Partai Final

SOLO - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir senang melihat pencinta sepakbola Tanah Air berbondong-bondong meramaikan stadion pertandingan Piala Dunia U-17 2023. Ia pun kembali meminta hal serupa pada partai final yang mempertemukan Timnas Prancis U-17 vs Jerman U-17.

Erick Thohir mengingatkan Piala Dunia U-17 2023 Indonesia akan segera selesai, dan ia mengingatkan publik sepak bola Tanah Air jangan sampai melewatkan laga-laga yang tersisa. Karena itu, dia mengajak untuk meramainkan final Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Rabu (29/11/2023).

"Jelang berakhirnya event ini, ayo kita ramaikan dan sukseskan FIFA U-17 World Cup sampai partai final!" kata Erick Thohir dilansir dari laman PSSI, Rabu (29/11/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan antusias publik sepak bola Indonesia memang cukup tinggi dalam ajang Piala Dunia U-17 2023. Itu ditandai setiap laga di empat stadion selalu meriah, yakni di Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Si Jalak Harupat, Stadion Manahan, Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Bahkan ketika Timnas Indonesia U-17 sudah gugur di fase grup, stadion-stadion tetap ramai. Erick pun berterima kasih dan mengapresiasi antusiams pencinta sepakbola Tanah Air.

"Saya mengapresiasi antusiasme yang ditunjukkan masyarakat mulai penyisihan hingga babak 16 besar luar biasa," sambung Erick Thohir.