5 Negara Unggulan yang Telan Hasil Buruk di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Gugur di Fase Grup!

5 Negara Unggulan yang Telan Hasil Buruk di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

TERDAPAT 5 negara unggulan yang telan hasil buruk di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Piala Dunia U-17 2023 Indonesia bakal segera berakhir dan dua negara pun akan saling bersaing memperebutkan status juara pada Sabtu 2 Desember 2023.

Kedua negara tersebut adalah Timnas Prancis U-17 dan Jerman U-17. Keduanya akan bertanding di Stadion Manahan, Solo untuk mengetahui siapa tim muda terbaik di dunia.

Lolosnya Prancis U-17 dan Jerman U-17 ke final pun bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab kedua tim tersebut merupakan unggulan. Dari pembagian pot saja, Prancis U-17 sejak awal ada di pot 1 dan Jerman di pot 2.

Akan tetapi, ternyata tak semua unggulan mampu melaju mulus di Piala Dunia U-17 2023. Setidaknya ada lima negara penghuni pot 1 dan pot 2 yang gugur lebih cepat, baik itu dari fase grup atau 16 besar. Lantas negara mana saja yang dimaksud?

Berikut 5 Negara Unggulan yang Telan Hasil Buruk di Piala Dunia U-17 2023:

5. Jepang





Timnas Jepang U-17 merupakan penghuni pot 1 dan andalan Asia di Piala Dunia U-17 2023. Namun, mereka nyatanya kesulitan di Piala Dunia U-17 2023.

Jepang U-17 hanya bisa finis di urutan ketiga pada Grup D yang dua tim lainnya kompak mengumpulkan 6 poin. Beruntung Jepang masuk ke dalam peringkat tiga terbaik sehingga mereka tetap lolos ke 16 besar.

Nahasnya, Jepang langsung jumpa Spanyol. Alhasil, Jepang pun kalah tipis 1-2 dari Spanyol dan harus rela gugur lebih cepat.