Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Gagal ke Final Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Timnas Argentina U-17 Tetap Bangga

Romensy August , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |00:16 WIB
Meski Gagal ke Final Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Timnas Argentina U-17 Tetap Bangga
Pelatih Timnas Argentina U-17, Diego Placente. (Foto: Romensy August/MPI)
A
A
A

SOLO – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Argentina U-17, Diego Placente tetap bangga dengan anak buahnya meski gagal ke final Piala Dunia U-17 2023. Menurut Placente, Argentina U-17 sudah berjuang sebaik mungkin meski memang hasilnya tak maksimal.

Ya, Placente mengungkapkan bahwa dirinya merasa bangga terhadap anak asuhnya meski harus menelan kekalahan di babak semifinal. Menurut Placente, pertandingan melawan Jerman U-17 di Stadion Manahan Solo, Selasa (28/11/2023) malam WIB tadi adalah laga yang amat sulit untuk anak buahnya.

Terbukti pertandingan berakhir sama kuat 3-3 di waktu normal. Karena itulah laga dilanjutkan ke babak adu penalti dan sayangnya Argentina U-17 kalah 2-4 dari Jerman.

Melihat timnya kalah adu penalti, Placente pun mencoba legawa. Sebab ia merasa Argentina U-17 sudah berusaha sebaik mungkin dalam laga semifinal melawan Jerman U-17 tersebut.

Timnas Argentina U-17

"Kami tau ini pertandingan sulit. Kedua tim bermain dengan baik, dan sangat menguras fisik. Saya bangga tim di bawah bimbingan saya. Saya memberikan selamat kepada tim saya atas apa yang mereka berikan," kata Placente usai pertandingan, Selasa (28/11/2023).

Kini Argentina akan berjuang merebut posisi ketiga di Piala Dunia U-17 2023 dengan melawan Mali U-17. Meski hanya akan meriah hasil maksimal sebagai peringkat ke 3, striker Argentina U-17, Agustin Ruberto kemungkinan besar akan meraih gelar top skor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/51/1654627/hasil-bulu-tangkis-sea-games-2025-sabarreza-dan-anatrias-melaju-ke-perempat-final-jpz.webp
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sabar/Reza dan Ana/Trias Melaju ke Perempat Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/ski_air_indonesia.jpg
Indonesia Perkasa di SEA Games 2025! Ski Air Sumbang Emas Kesembilan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement