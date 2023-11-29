Meski Gagal ke Final Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Timnas Argentina U-17 Tetap Bangga

SOLO – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Argentina U-17, Diego Placente tetap bangga dengan anak buahnya meski gagal ke final Piala Dunia U-17 2023. Menurut Placente, Argentina U-17 sudah berjuang sebaik mungkin meski memang hasilnya tak maksimal.

Ya, Placente mengungkapkan bahwa dirinya merasa bangga terhadap anak asuhnya meski harus menelan kekalahan di babak semifinal. Menurut Placente, pertandingan melawan Jerman U-17 di Stadion Manahan Solo, Selasa (28/11/2023) malam WIB tadi adalah laga yang amat sulit untuk anak buahnya.

Terbukti pertandingan berakhir sama kuat 3-3 di waktu normal. Karena itulah laga dilanjutkan ke babak adu penalti dan sayangnya Argentina U-17 kalah 2-4 dari Jerman.

Melihat timnya kalah adu penalti, Placente pun mencoba legawa. Sebab ia merasa Argentina U-17 sudah berusaha sebaik mungkin dalam laga semifinal melawan Jerman U-17 tersebut.

"Kami tau ini pertandingan sulit. Kedua tim bermain dengan baik, dan sangat menguras fisik. Saya bangga tim di bawah bimbingan saya. Saya memberikan selamat kepada tim saya atas apa yang mereka berikan," kata Placente usai pertandingan, Selasa (28/11/2023).

Kini Argentina akan berjuang merebut posisi ketiga di Piala Dunia U-17 2023 dengan melawan Mali U-17. Meski hanya akan meriah hasil maksimal sebagai peringkat ke 3, striker Argentina U-17, Agustin Ruberto kemungkinan besar akan meraih gelar top skor.