Pelatih Timnas Jerman U-17 Ungkap Kunci Sukses Kalahkan Argentina U-17 di Semifinal Piala Dunia U-17 2023

SOLO – Tim Nasional (Timnas) Jerman U-17 secara luar biasa berhasil mengalahkan Argentina U-17 di semifinal Piala Dunia U-17 2023, pada Selasa (28/11/2023) malam WIB. Menurut pemaparan pelatih Timnas Jerman U-17, Christian Wueck faktor utama yang membuat pasukannya menang adu penalti karena timnya memiliki semangat juang yang amat tinggi.

Ya, laga semifinal yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo itu awalnya berakhir dengan skor sama kuat 3-3. Lalu ketika laga berlanjut ke babak adu penalti, Jerman U-17 tampil lebih baik hingga akhirnya menang dengan skor 4-2 atas Argentina U-17.

Menurut Wueck para pemain yang dibawanya punya karakter yang mirip dengan para pemain Jerman era 80-an dan 90-an yang memiliki semangat tinggi. Mereka mampu tampil baik dan membawa kemenangan dalam laga melawan Argentina dalam babak semifinal.

“Kami sangat bangga dan gembira untuk masuk ke babak final. Seperti yang saya bilang di awal, kami telah menantikan pertandingan hari ini. Mereka memiliki semangat dan akhirnya kami keluar sebagai tim pemenang,” ujar Wueck usai pertandingan, Selasa (28/11/2023).

Wueck memuji mentalitas para pemain Timnas Jerman U-17 yang mampu memenangkan pertandingan meski harus lewat babak adu penalti. Tak lupa pujian juga dilemparkan kepada sang kiper, Konstantin Gunter dan Paris Brunner.

“Menurut saya Konstantin bermain sangat baik. Dia telah menyelamatkan kita di penalti dan tampil baik selama pertandingan. Paris juga sangat bagus mencetak gol pertama dan juga membuat kami menang di babak penalti,” ucapnya.