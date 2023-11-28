Man of the Match Timnas Prancis U-17 vs Timnas Mali U-17 di Semifinal Piala Dunia U-17 2023: Ismail Bouneb

SOLO – Man of the Match (MOTM) Timnas Prancis U-17 vs Timnas Mali U-17 di semifinal Piala Dunia U-17 2023 menjadi milik Ismail Bouneb. Pemain yang bermain sebagai gelandang itu berperan penting dalam kemenangan 2-1 Timnas Prancis U-17 atas Mali di laga semifinal.

Skuad muda Les Bleus -julukan Timnas Prancis- baru saja berhasil kalahkan Mali U-17 dengan skor tipis 2-1 di babak semifinal Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (28/11/2023) malam WIB.

Bisa dibilang, Timnas Prancis U-17 harus susah payah meraih kemenangan tersebut. Sebab, tim yang dinahkodai Jean-Luc Vannuchi itu harus tertinggal lebih dulu dari Mali U-17 lewat gol yang dicetak Ibrahim Diarra (40+4’).

Tapi Les Bleus muda berhasil bangkit di babak kedua, tepatnya setelah Mali U-17 harus bermain dengan 10 pemain karena Souleymane Sanogo diganjar kartu merah. Situasi ini menjadi momentum Prancis U-17 hingga mereka berhasil cetak dua gol lewat Yvann Titi (56’), dan Ismail Bouneb (69’).

Usai pertandingan, Ismail Bouneb pun didapuk sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut. Pasalnya, gelandang berusia 17 tahun itu memang tampil sangat ciamik dan tidak hanya mencetak satu gol saja. Melainkan, dia juga menyumbang assist pada gol yang dicetak Yvann Titi.

Ditambah lagi memang gol Ismail Bouneb yang tercipta lewat tendangan bebas menjadi gol yang sangat penting. Karena berkat gol tersebut Timnas Prancis U-17 memastikan tiket ke partai final Piala Dunia U-17 2023.