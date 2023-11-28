Kalahkan Timnas Mali U-17, Prancis U-17 Akhirnya ke Final Piala Dunia U-17 Lagi Setelah Menanti 22 Tahun

SOLO – Tim Nasional (Timnas) Prancis U-17 berhasil merebut tiket final Piala Dunia U-17 2023 usai mengalahkan Mali U-17 di semifinal yang baru saja berakhir pada Selasa (28/11/2023) malam WIB. Bagi Prancis U-17, keberhasilan itu amat berarti karena mereka akhirnya bisa tampil di final ajang tersebut lagi setelah penantian 22 tahun lamanya.

Skuad muda Les Bleus -julukan Timnas Prancis- memastikan tiket final usai kalahkan Mali U-17 dengan skor 2-1 di babak semifinal. Adapun pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.

Bisa dibilang, Timnas Prancis U-17 harus susah payah meraih kemenangan tersebut. Sebab, tim yang dinahkodai Jean-Luc Vannuchi itu harus tertinggal lebih dulu dari Mali U-17 lewat gol yang dicetak Ibrahim Diarra (40+4’).

Tapi Les Bleus muda berhasil bangkit di babak kedua, tepatnya setelah Mali U-17 harus bermain dengan 10 pemain karena Souleymane Sanogo diganjar kartu merah. Situasi ini menjadi momentum Prancis U-17 hingga mereka berhasil cetak dua gol lewat Yvann Titi (56’), dan Ismail Bouneb (69’).

Kemenangan ini menjadi sangat spesial bagi Timnas Prancis U-17 karena akhirnya mereka bisa kembali melangkah ke partai final Piala Dunia U-17 setelah penantian 22 tahun. Terakhir kali Les Bleus muda menembus partai final di edisi 2001 pada turnamen yang berlangsung di Trinidad Tobago.

Kala itu, Timnas Prancis U-17 berhasil mengunci gelar Piala Dunia U-17 2001. Mereka memastikan mahkota juara tersebut usai kalahkan Nigeria dengan skor 3-0 di partai final. Setelah itu, Les Bleus muda tidak pernah lagi mencapai partai final.