HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Final Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan: Timnas Jerman U-17 vs Prancis U-17!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |21:48 WIB
Jadwal Final Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan: Timnas Jerman U-17 vs Prancis U-17!
Jadwal Final Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL final Piala Dunia U-17 2023 yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo telah diketahui. Final yang mempertemukan antara Tim Nasional (Timnas) Jerman U-17 vs Prancis U-17 tersebut tepatnya akan berlangsung pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 19.00 WIB.

Ya, Jerman U-17 dan Prancis U-17 menjadi tim yang berhak untuk lolos ke laga final Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indoenesia. Perjalanan kedua tim untuk mencapai laga puncak pun tidak mudah.

Seperti halnya Prancis U-17, berstatus unggulan tim tersebut sempat kewalahan semenjak memasuki fase gugur. Padahal di fase grup, Prancis U-17 tampil dominan dengan menjuara juara Grup E berkat melibas tiga pertandingan dengan kemenangan.

Di Grup E tersebut, Prancis U-17 tepatnya sanggup menghabisi Amerika Serikat, Burkina Faso, hingga Korea Selatan. Lalu di 16 besar Prancis U-17 nyaris saja tersingkir karena mendapatkan perlawanan yang ketat dari Senegal.

Timnas Prancis U-17

Laga pun berlanjut ke babak adu penalti dan hebatnya Prancis U-17 sanggup lolos dengan kemenangan 5-3. Setelahnya Prancis mampu menang tipis 1-0 atas Uzbekistan di perempatfinal, dan yang terbaru mereka sanggup mengalahkan Mali U-17 dengan skor 2-1 di semifinal yang baru saja digelar hari ini, Selasa (28/11/2023) dini hari WIB.

Sementara Jerman U-17 sejatinya sudah mencuri perhatian semenjak di fase grup. Satu gup dengan Meksiko yang merupakan unggulan, Jerman U-17 berhasil keluar sebagai juara Grup F.

Halaman:
1 2
      
