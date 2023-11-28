Piala Dunia U-17 2023: Internet di Stadion Manahan Dipastikan Lancar Selama Semifinal

SOLO – Laga semifinal Piala Dunia U-17 2023 akan digelar pada hari ini, Selasa (28/11/2023). Jelang digelarnya dua laga seru di babak semifinal, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Kota Solo, Heni Ermawati, memastikan internet di Stadion Manahan, Solo, lancar.

Agar sinyal tetap kuat dan stabil, Heni mengatakan pihaknya telah memperbesar bandwith. Selain itu, dia juga menurunkan sejumlah personel untuk menjaga jaringan tersebut.

"Kami memperbesar bandwith yang ada, serta menerjunkan personel untuk menjaga jaringan di Stadion Manahan," ujar Heni dalam rilis resmi yang diterima pada Selasa (28/11/2023).

Langkah itu tidak lain agar keberlangsungan siaran ke seluruh dunia berjalan dengan baik. Heni juga menyampaikan sejauh ini pihaknya belum menerima keluhan yang berarti koneksi internet di Stadion Manahan karena berjalan stabil.

"Karena ini acara besar, jadi kami berkonsentrasi untuk mengamankan jaringan itu. Hingga saat ini, belum ada keluhan," tegas Heni.

Jaringan internet ini penting dijaga agar tetap lancar karena jumlah penonton di laga semifinal Piala Dunia U-17 2023 diperkirakan jauh lebih banyak. Diketahui, total pentonton yang bakal datang ke stadion bisa mencapai 10 ribu orang.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga telah menjamin kualitas internet selama Piala Dunia U-17 2023 berlangsung. Di lain sisi, laga semifinal Piala Dunia U-17 2023 nanti pun diharapkan bejalan lancar pula.

"Ini leading-nya adalah Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga,red). Tapi kami kemudian diminta untuk mendukung jaringan dan personel di Stadion Manahan, Solo," sambung Heni.