5 Klub yang Berpeluang Lolos ke 16 Besar Liga Champions 2023-2024 Dini Hari Nanti, Nomor 1 Barcelona!

Ya, gelaran Liga Champions 2023-2024 terus berlanjut pada dini hari nanti dalam matchday kelima fase grup. Tim-tim dari Grup E-H yang akan bertarung optimal karena beberapa tim bisa memastikan diri lolos ke babak 16 besar.

Setidaknya, ada lima klub yang bisa menyegel tiket babak 16 besar malam nanti. Siapa saja mereka? Berikut 5 klub yang berpeluang lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024 dini hari nanti.

5. PSG





Salah satu klub yang berpeluang lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024 dini hari nanti adalah Paris Saint-Germain (PSG). Hal itu bisa terjadi jika PSG menang atas Newcastle United dalam laga yang digelar di Stadion Parc des Princes pada Rabu 29 November 2023 03.00 WIB.

Jika berhasil menang, PSG juga harus menanti hasil laga lain di Grup F yang mempertemukan AC Milan vs Borussia Dortmund. Jika Dortmund bisa mengalahkan AC Milan, PSG baru dipastikan lolos ke 16 besar.

Pasalnya kini, persaingan ketat tersaji di grup neraka itu. Dortmund yang ada di puncak klasemen sementara Grup F telah mengumpulkan 7 poin. Kemudian, PSG ada di urutan kedua dengan 6 poin. Sementara itu, Milan mengekor di urutan ketiga dengan 5 poin dan Newcastle United di posisi keempat dengan 4 poin.

4. Atletico Madrid





Lalu, ada Atletico Madrid. Untuk bisa lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024, Atletico Madrid harus menaklukkan Feyenoord di matchday kelima Grup E yang berlangsung di Stadion Feijenoord, Rotterdam, pada Rabu 29 November 2023 pukul 03.00 WIB.

Pasalnya kini, Atletico masih memimpin klasemen Grup E dengan 8 poin. Mereka unggul 1 poin dari Lazio, 2 poin dari Feyenoord, dan 7 poin dari Celtic. Jika menang dini hari nanti, mereka akan total mengemas 11 poin sehingga sudah bisa aman lolos ke 16 besar.