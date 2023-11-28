Jadwal Liga Champions 2023-2024 Malam Ini: Ada AC Milan vs Borussia Dortmund hingga Barcelona vs FC Porto!

JADWAL Liga Champions 2023-2024 malam ini akan diulas Okezone. Sederet laga seru akan tersaji hari ini, di antaranya mempertemukan AC Milan vs Borussia Dortmund, PSG vs Newcastle United, hingga Barcelona vs FC Porto!

Ya, ajang Liga Champions 2023-2024 sudah memasuki matchday kelima fase grup. Hari ini, ada 8 laga yang akan digelar dengan mempertandingkan tim-tim dari Grup E hingga H.

Sejumlah tim pun berpeluang memastikan diri lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024 pada hari ini. Tak ayal, duel-duel seru dipastikan bakal tersaji karena mereka akan berupaya tampil maksimal demi terus menjaga langkah di Liga Champions musim ini.

Dari Grup E, ada Atletico Madrid yang berpeluang memastikan diri lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024 pada dini hari nanti. Pasalnya kini, Atletico masih memimpin klasemen Grup E dengan 8 poin. Mereka unggul 1 poin dari Lazio, 2 poin dari Feyenoord, dan 7 poin dari Celtic.

Untuk bisa lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024, Atletico Madrid harus menaklukkan Feyenoord di matchday kelima Grup E ini. Tak ayal, duel Feyenoord vs Atletico Madrid yang akan digelar di Stadion Feijenoord, Rotterdam, pada Rabu 29 November 2023 pukul 03.00 WIB bakal sangat menarik.

Selain Atletico Madrid, Lazio yang juga tergabung di Grup E bisa memastikan diri juga lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024 pada dini hari nanti. Hal itu bisa terjadi jika Lazio berhasil mengalahkan Celtic di Stadin Olimpico, Roma, Rabu 29 November 2023 pukul 00.45 WIB nanti dan di saat bersamaan Atletico menang atas Feyenoord.

Beralih ke Grup F, ada duel yang tak kalah seru yang bakal tersaji dengan mempertemukan PSG vs Newcastle United dan juga AC Milan vs Borussia Dortmund. Dua pertandingan ini akan krusial bagi seluruh tim.

Borussia Dortmund dan PSG pun berpeluang memastikan diri lolos ke 16 besar pada dini hari nanti. Hal itu bisa terjadi jika Dortmund bisa mengalahkan AC Milan, sedangkan PSG harus menaklukkan Newcastle United.

Pasalnya kini, Dortmund ada di puncak klasemen sementara Grup F dengan 7 poin. Kemudian, PSG ada di urutan kedua dengan 6 poin. Sementara itu, Milan mengekor di urutan ketiga dengan 5 poin dan Newcastle United di posisi keempat dengan 4 poin.

Persaingan ketat di grup neraka itu akan membuat laga-laga di Grup F hari ini berlangsung seru. Duel PSG vs Newcastle United sendiri akan digelar di Stadion Parc des Princes pada Rabu 29 November 2023 03.00 WIB, sementara laga AC Milan vs Borussia Dortmund akan digelar di Stadion Giuseppe Meazza pada Rabu 29 November 2023 pukul 03.00 WIB.