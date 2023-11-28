Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jelang Laga AC Milan vs Borussia Dortmund, Davide Calabria Petik Inspirasi dari Petenis Jannik Sinner

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |10:01 WIB
Jelang Laga AC Milan vs Borussia Dortmund, Davide Calabria Petik Inspirasi dari Petenis Jannik Sinner
Pemain AC Milan Davide Calabria terinspirasi petenis Jannik Sinner untuk hadapi Borussia Dortmund (Foto: REUTERS)
A
A
A

JELANG laga AC Milan vs Borussia Dortmund, Davide Calabria petik inspirasi dari petenis Jannik Sinner. Sinner baru saja mengantarkan Italia juara Piala Davis 2023.

Rossoneri – julukan Milan – akan kembali tampil di Liga Champions 2023-2024 pada Rabu (29/11/2023) dini hari nanti WIB di San Siro. Mereka akan melakoni laga kelima di Grup F, yang juga berisi Borussia Dortmund, Newcastle United, dan Paris Saint-Germain.

AC Milan

Di laga ini, Calabria bertekad untuk membawa kebahagiaan untuk para penggemar. Dia dan rekan-rekannya yang lain di Rossoneri merasa sebagai pemain muda yang suka sepak bola meski sering kali dipuja bak pahlawan.

Calabria melihat semangat Sinner perlu diikuti oleh pasukan Stefano Pioli itu. Dia juga berharap bisa memiliki kehebatan Sinner di lapangan nanti.

"Kami sering terlihat sebagai pahlawan super, namun sebenarnya kami adalah anak-anak muda. Kami menikmati bermain sepakbola; ini adalah pekerjaan yang memerlukan tekad, intensitas, dan keinginan," ungkapnya dalam rilis resmi klub, Senin (27/11/2023).

"Kami memainkan permainan ini untuk membahagiakan orang tua kami dan membawa kegembiraan bagi para penggemar. Sedangkan untuk Sinner, kami berharap memiliki bakatnya dan tidak sabar untuk menampilkannya di lapangan," lanjutnya.

Sang pelatih, Stefano Pioli, pun punya pandangan yang sama. Sinner disebut sebagai sosok yang inspiratif berkat tekad hingga mentalitasnya.

