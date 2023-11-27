Demi Tiket Final Piala Dunia U-17 2023, Timnas Prancis U-17 Sudah Siapkan Tim Terbaik untuk Kalahkan Mali U-17

SOLO - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Prancis U-17, Jean Luc Vannuchi, mengaku sudah menyiapkan timnya sebaik mungkin jelang melawan Mali U-17 di semifinal Piala Dunia U-17 2023. Tentu semua itu demi tiket final yang memang menjadi target utama Prancis U-17.

Sebelumnya, Les Bleus -julukan Timnas Prancis– lolos ke semifinal usai menang 1-0 atas Uzbekistan U-17 dalam babak perempatfinal. Sementara itu, Mali U-17 menang 1-0 atas Maroko U-17.

Melihat lawannya begitu kuat, Jean Luc Vannuchi mempersiapkan timnya sebaik mungkin. Karena itulah, dia optimistis Prancis U-17 dapat menampilkan performa terbaik dalam laga nanti.

"Pertandingan besok, kami sudah mempersiapkan dengan baik dan solid," kata Jean Luc Vannuchi dalam konferensi pers, Senin (27/11/2023).

Pelatih berusia 53 tahun itu mengatakan timnya akan berusaha fokus dan tidak akan meremehkan Mali U-17. Itu agar Prancis U-17 dapat meraih kemenangan dalam laga nanti meskipun tidak akan mudah.