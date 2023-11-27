Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Timnas Prancis U-17 vs Timnas Mali U-17 di Semifinal Piala Dunia U-17 2023: Ringkik Mematikan sang Kuda Hitam

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |20:12 WIB
Prediksi Timnas Prancis U-17 vs Timnas Mali U-17 di Semifinal Piala Dunia U-17 2023: Ringkik Mematikan sang Kuda Hitam
Timnas Prancis U-17 mesti waspada dengan Timnas Mali U-17 (Foto: FFF)
A
A
A

SOLO - Berikut prediksi Timnas Prancis U-17 vs Timnas Mali U-17 di Semifinal Piala Dunia U-17 2023. Duel ini akan dilangsungkan di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa 28 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Mali U-17 merupakan ancaman serius bagi Prancis U-17. Betapa tidak, total Mali U-17 sudah mencetak 11 gol dalam tiga laga terakhir di Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Mali U-17 (Foto: FIFA)

Dalam tiga laga tersebut, hanya Kanada U-17 saja yang berhasil membobol gawang Mali U-17. Tak ayal, meski berstatus non unggulan, Mali U-17 menjadi kuda hitam yang amat menakutkan.

Adaaun laga Prancis U-17 kontra Mali U-17 akan digelar di Stadion Manahan. Pelatih Prancis, Jean-Luc Vannuchi amat menyadari potensi marabahaya yang bisa dihadirkan Mali U-17.

“Pertandingan besok, kami sudah mempersiapkan dengan baik dan solid. Kami akan memperjuangkan sebisa mungkin untuk mengamankan satu tempat di final,” kata Vannuchi pada konferensi pers di Solo, Senin (27/11/2023).

“Mali punya intensitas yang baik tapi kami sudah melakukan analisis sejak lawan Uzbekistan jadi kami lebih siap menjalani semifinal,” imbuhnya.

“Besok kami akan melanjutkan misi menjaga clean sheet agar bisa melaju ke final. Betul Mali punya dinamika tim yang apik dengan peluang mereka. Tapi kami ingin berusaha mencetak gol di setiap kesempatan seperti lawan Uzbekistan,” tuturnya lagi.

Di sisi lain, pelatih Mali U-17, Soumalia Coulibaly menyatakan akan membuat bangga sepak bola Afrika. Terlebih tampil di Piala Dunia adalah bagaikan mimpi jadi kenyataan bagi para wonderkidnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
