Tiket Final Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan Ludes Terjual, Siapa yang Juara?

TIKET final Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, sudah ludes terjual. Bahkan, sebanyak 3 ribu tiket final Piala Dunia U-17 2023 yang dijual pada Minggu (26/11/2023) kemarin langsung habis dalam tempo kurang dari dua jam.

Kabar tersebut disampaikan oleh Head of Marketing and Commercial LOC Piala Dunia U-17 2023, Marsal Masita. Menurutnya, antusiasme pencinta sepakbola untuk menyaksikan laga pamungkas Piala Dunia U-17 2023 Indonesia ini sangat tinggi.

"Namun, secara jumlah tidak akan sebanyak sebelumnya. Untuk final, justru antusiasmenya sangat luar biasa. Kami tidak bisa membuka penjualan tiket ini sampai hari H. Buktinya sampai saat ini saja, saat kita belum mengetahui siapa yang bermain nanti, kuotanya sudah habis," kata Marsal Masita, mengutip dari rilis resmi LOC Piala Dunia U-17 2023, Senin (27/11/2023).

Sementara itu, tiket pertandingan semifinal dan perebutan peringkat ketiga Piala Dunia U-17 2023 masih tersedia meskipun telah terjual lebih dari 10 ribu. Para suporter bisa memesan langsung melalui platform penjualan tiket Fifa.com/tickets.

Untuk laga semifinal sendiri mempertemukan empat tim terbaik, Argentina U-17 vs Jerman U-17 dan Prancis U-17 bertemu Mali U-17 yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa (28/11/2023). Laga Argentina U-17 vs Jerman U-17 pukul 15.30 WIB, dan Prancis vs Mali pukul 19.00 WIB.

Sementara itu, pertandingan perebutan tempat ketiga akan digelar pada 1 Desember 2023 di tempat yang sama. Marsal Masita menginformasikan bahwa sampai hari ini alokasi tiket yang disediakan untuk laga semifinal dan perebutan posisi ketiga masih tersisa.